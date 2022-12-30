النصر السعودي يتعاقد مع النجم البرتغالي رونالدو (مصدر)

الرياض (أ ف ب) – توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق لضم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من النادي الجمعة وكالة فرانس برس.

إعلان اقرأ المزيد

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن أفضل لاعب في العالم خمس مرات البالغ 37 عاماً "وقع رسميا مع النصر لسنتين ونصف السنة"، مضيفا ان قيمة الصفقة بلغت "أكثر من 200 مليون يورو" وان اللاعب الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أوروبا 2016 "سيصل الرياض الأسبوع المقبل".

ويصل النجم البرتغالي المتوج بخمسة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الى الدوري السعودي على خلفية مشاركة مخيبة في مونديال قطر وانفصال غير ودي على الإطلاق عن مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي قرر التخلي عنه بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها له ولمدربه الهولندي إريك تن هاغ.

بدا واضحاً في مونديال قطر لكرة القدم الذي اختتم في 18 الشهر الحالي بإحراز غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي اللقب على حساب كيليان مبابي ورفاقه في المنتخب الفرنسي، أن رونالدو دخل الحقبة الأخيرة من مسيرته المظفرة بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في الدورين ثمن وربع النهائي من مشاركته الخامسة في النهائيات العالمية.

كان مونديال قطر مخيبا للآمال بالنسبة الى رونالدو من كل الجوانب على الرغم من أنه سجل هدف الافتتاح لفريقه في مرمى غانا من ركلة جزاء، ليصبح بالتالي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً في خمس نسخ مختلفة.

لكن الباقي لم يكن كافيا لأنه قدم عرضاً مخيباً للآمال ضد الأوروغواي ثم أمام كوريا الجنوبية.

وبعد اكتفائه بالجلوس على مقاعد البدلاء في الفوز الكاسح على سويسرا (6-1) في ثمن النهائي، دخل في الشوط الثاني من مباراة ربع النهائي ضد المغرب (صفر-1)، من دون أن يقدم أي شيء يذكر، ليذهب سدى احتفاله بخوضه 196 مباراة دولية، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الكويتي بدر المطوّع.

© 2022 AFP