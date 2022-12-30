بطولة أستراليا المفتوحة: تييم يحصل على بطاقة دعوة للمشاركة

ملبورن (أ ف ب) – حصل النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا عالميا سابقا الجمعة على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

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وغاب النمسوي الذي أرغم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على خوض خمس مجموعات في المباراة النهائية للبطولة الأسترالية عام 2020، عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعصم خلال موسم 2021 على الملاعب العشبية.

وأظهر تييم علامات مشجعة لدى عودته إلى المنافسة حيث ارتقى في النصف الثاني من هذا العام الى المركز 102 عالميا بعدما كان خارج أفضل 350، وبلغ على الخصوص نصف نهائي دورات غشتاد السويسرية وخيخون الاسبانية وأنتويرب البلجيكية.

وعلى الرغم من صعوده السريع في التصنيف العالمي لم ينجح اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في التأهل المباشر إلى القرعة الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في ملبورن في 16 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتوج تييم بلقب كبير واحد حتى الآن وكان في فلاشينغ ميدوز عام 2020، وحل وصيفا في رولان غاروس مرتين عامي 2018 و2019.

ومنحت بطاقات دعوة أيضا إلى الثنائي الأميركي تيلور تاونسند وكريستوفر يوبانكس والفرنسيين ديان باري ولوكا فان أش.

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