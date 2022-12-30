بورصة نيويورك شهدت في 2022 عاما "رهيبا"

واشنطن (أ ف ب) – في بورصة نيويورك وول ستريت، سيُذكر 2022 الذي اختتم الجمعة على أنه عام "رهيب" لسوق الأسهم يأمل المستثمرون في نسيانه مع أنهم ليسوا واثقين من أنهم سيشهدون نهايته بالكامل في 2023.

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بشكل عام خسرت الأسهم في بورصة نيويورك "عشرين بالمئة من قيمتها" حسبما ذكر الخبير الاستراتيجي سام ستوفال الذي أوضح لوكالة فرانس برس أنها "رابع أكبر خسارة في سوق الأسهم في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف هذا الخبير في الإحصائيات التاريخية لسوق الأسهم "إنها سنة رهيبة".

وجاء تراجع 2022 في وول ستريت بعد الأزمة المالية والعقارية لعام 2008 عندما خسر سوق الأسهم 38,5 بالمئة ثم انهيار 1974 عندما بلغ الانخفاض 29,7 بالمئة وأخيراً انهيار فقاعة الإنترنت في 2002 عندما هبط السوق بنسبة 23,4 بالمئة.

ثم جاء التضخم الأميركي الثابت ليبلغ أعلى مستويات منذ أربعين عامًا، ونتيجة لذلك حصل التغيير الجذري في موقف الاحتياطي الفدرالي الأميركي ليشكل إشارة لانتهاء الازدهار بالنسبة للمستثمرين. وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة ذروة في حزيران/يونيو تمثلت ب9,1 بالمئة حسب مؤشر الاستهلاك.

ولمكافحتها بدأ الاحتياطي الفدرالي في آذار/مارس رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لتنتقل خلال أشهر من صفر إلى 4,50 بالمئة ما أدى على الفور إلى فتور الاستثمارات سوق الأسهم.

كلفة المال

يؤثر ارتفاع كلفة المال خصوصا على استثمارات الشركات خصوصا العاملة منها في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي على أرباحها المستقبلية.

حتى الآن، انخفض مؤشر ناسداك حيث تتركز أسهم التكنولوجيا الشهيرة هذا العام بنسبة 35 بالمئة تقريبًا. أما تراجع داو جونز فبلغ نحو 9 بالمئة وخسر مؤشر "اس اند بي 500" الموسع والأكثر تمثيلاً للسوق الأميركية عشرين بالمئة.

وتضررت الأسهم الرمزية للقطاع مثل تيسلا (انخفضت 65 بالمئة خلال عام واحد) ومعها آبل (تراجعت 24 بالمئة) أو ميتا (خسرت 63 بالمئة).

على الورق، تقلصت ثروات مؤسسيها أصاب المليارات بمقدار النصف بالنسبة لمارك زوكربرغ في فيسبوك أو نحو النصف لجيف بيزوس رئيس أمازون.

في الوقت نفسه تعزز سعر الدولار ليعود إلى مستوى من التكافؤ مع اليورو لم نشهده منذ 20 عامًا.

أما بالنسبة لأحدث الاستثمارات المتمثلة بالعملات المشفرة، فقد واجهت كارثة كبرى. فمن 46 الف دولار في آذار/مارس انخفض سعر البتكوين إلى أقل من عشرين الف دولار بعد ثلاثة أشهر ويتم تداوله الآن بحوالى 16 الفا.

"اخبار سارة" و"اخبار سيئة"

"الخبر السار هو أن هذا العام قد انتهى تقريبًا" كما قال آرت هوغان من شركة بي. رايلي لإدارة الثروات. وأضاف أن "الأخبار السيئة هي أن 2023 قد يكون صعبا، على الأقل في الأشهر القليلة الأولى"، مع احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.

وتدفع السوابق في التاريخ سام ستوفال إلى القول "يمكن أن نشهد مزيدا من التراجع لاننا لم نر بعد الاستسلام التقليدي لوول ستريت" عندما تتسارع المبيعات.

في الحالات المعتادة "لسوق هابطة" يرتفع مؤشر التقلب إلى حوالى 40. ولكنه يبلغ اليوم حوالى 21، كما يؤكد الخبير. بالإضافة إلى ذلك، في كل مرة يصل معدل التضخم فيها إلى أكثر من ستة بالمئة "يكون مصحوبًا بركود مع سوق هابطة"، كما يتوقع.

لذلك يعتقد أن مؤشرات سوق الأسهم "ستظل تختبر أدنى مستوياتها خلال النصف الأول من 2023".

وتبدو ماريس اوغ اكثر تفاؤلا. وقالت المسؤولة عن إدارة محافظ مالية غي مجموعة "تاور بريدج ادفايزر" أنها تعتقد أن "التضخم سيكون تحت السيطرة والاحتياطي الفدرالي سينجح وسيبدو 2023 وكأنه عام عادي".

وبمجرد انتهاء الركود إن حدث، يمكن أن يكون انتعاش السوق سريعًا، كما يحذر سام ستوفال مشيرًا إلى أن السرعة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة فيها من انخفاض أسعار الأسهم "مذهلة".

لذلك ينصح ستوفال المستثمرين وسماسرة البورصة بعدم "حبس الأموال النقدية عندما يتجه السوق إلى عكس مساره".

© 2022 AFP