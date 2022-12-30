توقيف ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى أوروبا

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مهاجرون يستعدون للصعود على متن سفينة لأوشن فايكينغ تبحر في المياه الدولية قبالة ليبيا بعدما أنقذتهم منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022

باريس (أ ف ب) – أوقف مواطن ليبي يبلغ 29 عامًا يشتبه في أنه يقود شبكة تهريب مهاجرين أفارقة عبر النيجر إلى أوروبا بعد تحقيق مشترك أجرته الشرطة النيجرية والفرنسية والإسبانية، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة الفرنسية.

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أوقف المشتبه به في أغاديس شمال النيجر في 20 كانون الأول/ديسمبر، وأكد خلال جلسة استماع أمام المحققين أنه أرسل "ستين مهاجرا أسبوعيا لمدة سبع سنوات"، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس المسؤول في مديرية التعاون الأمني الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية جان كريستوف هيلير.

نُقل المهاجرون ومعظمهم من نيجيريا والكاميرون عبر النيجر في شاحنات صغيرة تجنّبت المرور بالمدن الكبرى وصولا إلى ليبيا والجزائر قبل تهريبهم إلى أوروبا.

وكلفت الرحلة المهاجر الواحد ما بين 1500 و2000 يورو.

المهرّب المشتبه به موقوف حاليا في نيامي وصودر هاتفه و"قد يتم توقيف متواطئين آخرين في الأسابيع المقبلة"، وفق ما أوضح هيلير.

شمال النيجر الصحراوي ممرّ يشتهر بتهريب المهاجرين والمخدرات والأسلحة، كما أنه معقل لجماعات جهادية.

وأجرى التحقيق فريق مشترك بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويتكون من ثلاثة ضباط من شرطة الحدود الفرنسية وثلاثة ضباط إسبان دعموا الشرطة النيجرية.

يعمل ضباط شرطة أوروبيون في النيجر منذ عام 2017، وقد فُككت مذاك 196 شبكة هجرة غير نظامية وأوقف 824 شخصًا، بحسب مديرية التعاون الأمني الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية.

© 2022 AFP