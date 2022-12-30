دوري "أن بي ايه": إيقاف 11 لاعبًا بعد المشاجرة بين بيستونز وماجيك

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تم إيقاف كيليان هايز لاعب ديترويت بيستونز لثلاث مباريات بسبب دوره في مشاجرة جماعية ضد أورلاندو ماجيك

ميامي (أ ف ب) – اعلنت رابطة دوري كرة السلة للمحترفين ايقاف لاعب ديترويت بيستونز كيليان هايز لثلاث مباريات ولاعب ارتكاز اورلاندو ماجيك موريتس فاغنر لمباراتين الخميس، وإيقاف تسعة لاعبين آخرين لمباراة واحدة بعد مشاجرة جماعية خلال مواجهة الفريقين الاخيرة.

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واوقف لاعب بيستونز حميدو ديالو لمباراة واحدة مقابل ايقاف ثمانية لاعبين من ماجيك للمدة ذاتها وهم كول أنتوني، أر جاي هامبتون، غاري هاريس، كيفون هاريس، بالإضافة الى أدميرال شوفيلد والالماني فرانتس فاغنر ومو بامبا وويندل كارتر جونيور.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين طرد الثلاثي فاغنر، هايز وديالو اثر اشكال جمعهم ادّى الى تدخل لاعبين من دكة البدلاء في الربع الثاني من المباراة التي انتهت بفوز بيستونز 121-101.

وكان بيستونز متقدما بتسع نقاط عندما وقع الاشكال الذي بدأه لاعب ماجيك فاغنر بعدما قام بدفع هايز خارج الملعب بينما كان يلاحقان الكرة.

وسارع ديالو الى التدخل ودفع فاغنر من الخلف، ومن ثمّ قام هايز بضرب فاغنر على رأسه من الخلف، ليقع الاخير على دكة بدلاء بيستونز.

ستدخل العقوبة على هايز وديالو حيّز التنفيذ من مباراة بيستونز امام شيكاغو بولز على ملعب يونايتد سنتر الجمعة.

اما عقوبة ايقاف فاغنر لمباراتين ستبدأ من اللقاء امام واشنطن ويزاردز في امواي سنتر.

وسيبدأ الايقاف لمباراة واحدة على لاعبي ماجيك لتركهم مقاعد البدلاء في مباراتيه المقبلتين وذلك لضمان وجود ثمانية لاعبين متوافرين في قائمة ماجيك، حسب نظام الدوري.

© 2022 AFP