دوري "أن بي ايه": 47 نقطة لليبرون يوم عيده الـ38

© كيفن سي كوكس / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – احتفل النجم المخضرم ليبرون جيمس بعيده الثامن والثلاثين بأفضل طريقة، عندما سجّل أعلى رصيد له هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، محققاً 47 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة، ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 130-121.

إعلان اقرأ المزيد

وهذه أول مرة خلال الموسم يسجل ليبرون 40 نقطة أو أكثر والسبعون في مسيرته الزاخرة الممتدة عقدين من الزمن في دوري "أن بي ايه".

وكان أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وعد زملاءه قبل المباراة بتسجيل أربعين نقطة في سلة هوكس "طلبت ذلك. قلت لهم قبل المباراة. تعيّن علي القيام بذلك. بعد تسجيلي محاولة من أصل خمس، اعتقدت ان الامر يصعب تحقيقه".

ورغم تسجيله سلة يتيمة من أول ست محاولات في الواقع، انهى ليبرون الذي خاض مباراته الثالثة في أربع أمسيات، المباراة مع 18 محاولة من أصل 27، 4 من أصل 6 رميات ثلاثية و7 من أصل 9 على خط الرميات الحرة.

تابع اللاعب المكنى "الملك": "لم أكن على علم في الحقيقة إذا كانت ثلاث (مباريات) في أربع أمسيات. أدركت اني بحاجة أن أكون جاهزاً ذهنياً وجسدياً. التأكد من ان جسدي جاهز والاكثر أهمية ذهني".

واصبح جيمس رابع لاعب في تاريخ الدوري يسجّل 45 نقطة أو أكثر بعمر الثامنة والثلاثين، منضماً إلى مايكل جوردان، كريم عبد الجبار وجمال كروفورد.

وتقدّم هوكس الذي قاده تراي يونغ (29 نقطة)، بفارق 15 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يحمل جيمس ليكرز على كتفيه، مسجلاً 16 نقطة في الربعين الثاني والأخير و13 في الثالث.

وكانت مواجهة أتلانتا في 2009 الوحيدة يسجل فيها ليبرون نقاطاً أكثر يوم عيد ميلاده (48).

ويسير جيمس على خطى تحطيم الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ الدوري الذي يحمله كريم عبد الجبار، وقد يحقق هذا الانجاز في شباط/فبراير المقبل.

وغاب عن ليكرز، صاحب المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية (15-21)، نجمه الآخر أنتوني ديفيس لاصابة في قدمه.

وتواجد في أرض الملعب زوجته، والدته وعدد من أقاربه "حضورهم هنا ودعمي خارج ملعبنا، يوم عيد ميلادي، شيء مهم بالنسبة لي، لأنهم الصخرة في كل شيء أقوم به، والدتي، زوجي وعائلتي".

© 2022 AFP