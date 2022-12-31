رالي دكار: السويدي إكستروم يتصدر المرحلة التمهيدية

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ينبع (السعودية) (أ ف ب) – أوصل السويدي ماتياس إكستروم سيارته أودي الهجينة إلى المركز الأول في المرحلة التمهيدية للنسخة 45 من رالي دكار الصحراوي السبت في السعودية.

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وتفوّق إكستروم على الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات للراليات (البحرين ريد اكستريم) ووصيف النسخة الماضية، بفارق ثانية في المرحلة المقامة حول مخيم البحر بينبع.

وقال إكستروم "من الجميل دوماً ان تحقق بداية طيبة، لكن بالطبع الرالي لا يزال طويلاً".

وتابع "نهاية جيدة لـ2022، لكن غداً هي البداية الحقيقية، يجب أن نبقى مركزين لأسبوعين مقبلين".

وأكمل الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسل، المكنى "السيد دكار" وعملاق الرالي مع 8 انتصارات في فئة السيارات و6 في الدراجات، المنصة على سيارة أودي.

وحلّ القطري ناصر العطية حامل اللقب رابعاً على متن تويوتا والسعودي يزيد الرجاحي (أوفردرايف رايسينغ) سابعاً بفارق 16 ثانية.

وقال القطري المخضرم "الحلول وراء الثلاثي ليس سيئاً، من منظور القتال على لقب مرحلة الغد والتي ستكون مفيدة لفتح المرحلة الثانية قبل الثالثة الهامة".

وتلعب المرحلة التمهيدية (13 كلم) دوراً لتحديد ترتيب المنطلقين العشرة الاوائل في المرحلة الأولى الاحد، البالغة 603 كلم بينها 368 كلم خاضعة للتوقيت.

وفي فئة الدراجات، تفوّق الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) على موطنه دانيال ساندرز (غاس غاس)، فيما جاء البوتسواني روس برانش (هيرو) ثالثاً بفارق 9 ثوان.

وجاء حامل اللقب البريطاني سام سندرلاند (غاس غاس) عاشراً.

وقال برايس "هذه بداية جيدة حقاً. من الجميل ان تختار موقع انطلاقك، لكن لا اعرف اذا سيشكل هذا الأمر أفضلية".

ويمتد الرالي على مسافة 8.459 كلم على مدى 15 يوماً، بينها أربعة أيام غامضة في صحراء الربع الخالي.

واستهل الرالي المقام للعام الرابع توالياً في السعودية نحو 800 مشارك على متن سيارات، دراجات، شاحنات، دراجات رباعية العجلات (كواد) ومركبات صحراوية خفيفة (تي 3 وتي 4) إضافة إلى فئة دكار كلاسيك على ضفاف البحر الأحمر، فيما ينتهي الرالي في مدينة الدمام الشرقية في 15 كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي مستجدات الرالي الصعب، خُفّضت قوة سيارات النخبة من اجل تقليص الهوّة مع سيارات الهواة. وقال شيشري المتوج برالي المغرب "لقد خسرنا أكثر من أربعين حصاناً، 30 كيلوواط. يشكل هذا الأمر 10% وهذا هائل وليس نبأ جيداً".

- الخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1- السويدي ماتياس إكستروم (أودي) 08:00 دقائق

2- الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد إكستريم) بفارق ثانية

3- الفرنسي ستيفان بيترهانسل (أودي) بفارق 11 ثانية

4- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو ريسينغ) بفارق 12 ثانية

5- الفرنسي غيرلان شيشري (برودرايف) بفارق 13 ثانية

- الخمسة الأوائل في فئة الدراجات:

1- الأسترالي توبي برايس (ريد بول كاي تي أم) 08:22 دقائق

2- الأسترالي دانيال ساندرز (ريد بول غاس غاس) بفارق ثانية

3- البوستواني روس برانش (هيرو) بفارق 9 ثوان

4- الإسباني خوان باريدا بورت (مونستر إنرجي) بفارق 9 ثوان

5- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (ريد بول كاي تي أم) بفارق 9 ثوان

في ما يأتي مراحل الرالي الكاملة:

المرحلة الأولى (الأحد 1 كانون الثاني/يناير): مخيم البحر- مخيم البحر، مرحلة دائرية لمسافة 603 كيلومترات (المرحلة الخاصة: 368 كيلومتراً)

المرحلة الثانية (الاثنين 2 كانون الثاني/يناير): مخيم البحر- العُلا، 589 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 430 كيلومتراً)

المرحلة الثالثة (الثلاثاء 3 كانون الثاني/يناير): العُلا- حائل، 670 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 447 كيلومتراً)

المرحلة الرابعة (الأربعاء 4 كانون الثاني/يناير): حائل- حائل، مرحلة دائرية لمسافة 574 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 425 كيلومتراً)

المرحلة الخامسة (الخميس 5 كانون الثاني/يناير): حائل- حائل، مرحلة دائرية لمسافة 645 كيلومتراً (مرحلة خاصة: 374 كيلومتراً)

المرحلة السادسة (الجمعة 6 كانون الثاني/يناير): حائل- الدوادمي، 876 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 467 كيلومتراً)

المرحلة السابعة (السبت 7 كانون الثاني/يناير): الدوادمي- الدوادمي، مرحلة دائرية لمسافة 641 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 473 كيلومتراً)

المرحلة الثامنة (الأحد 8 كانون الثاني/يناير): الدوادمي- الرياض، 700 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 398 كيلومترات)

يوم الراحة (9 كانون الثاني/يناير): الرياض

المرحلة التاسعة (الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير): الرياض- حرض، 686 كيلومترات (المرحلة الخاصة: 358 كيلومتراً)

المرحلة العاشرة (الأربعاء 11 كانون الثاني/يناير): حرض- الشيبة، 622 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 114 كيلومتراً)

المرحلة الحادية عشرة (الخميس 12 كانون الثاني/يناير): الشيبة- ماراثون الربع الخالي، 426 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 273 كيلومتراً)

المرحلة الثانية عشرة (الجمعة 13 كانون الثاني/يناير): ماراثون الربع الخالي- الشيبة، 373 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 185 كيلومتراً)

المرحلة الثالثة عشرة (السبت 14 كانون الثاني/يناير): الشيبة- الهفوف، 673 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 153 كيلومتراً)

المرحلة الرابعة عشرة (الأحد 15 كانون الثاني/يناير): الهفوف- الدمام، 406 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 136 كيلومتراً)

© 2022 AFP