تسعة قتلى بينهم أطفال في تدافع في أوغندا ليلة رأس السنة

© بدرو كاتومبا / ا ف ب

الاسهم النارية تضيء السماء أمام كاتدرائية في كمبالا احتفالا بالعام الجديد، في الأول من كانون الثاني/يناير 2023

كمبالا (أ ف ب) – قُتل تسعة أشخاص على الأقل منهم أطفال وأصيب آخرون في تدافع خلال احتفال بمناسبة رأس السنة الجديدة في مركز تجاري في العاصمة الأوغندية كمبالا، على ما أعلنت الشرطة الأحد.

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وحصل التدافع بعد إطلاق ألعاب نارية خارج مركز "فريدوم سيتي" التجاري في جنوب العاصمة، حسبما قال الناطق باسم الشرطة الوطنية لوك أوويسيغيري.

ولفت في بيان إلى أن خمسة أشخاص قُتلوا على الفور فيما أُصيب "عديدون آخرون" خلال التدافع.

وأضاف "وصل عناصر الإنقاذ إلى الموقع ونقلوا الجرحى إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أن أربعة من هؤلاء توفوا لا سيّما جرّاء الاختناق، وهم في طريقهم إلى المستشفى، ما رفع حصيلة القتلى إلى تسعة.

وأوضح الناطق باسم شرطة كمبالا باتريك أونيانغو لوكالة فرانس برس أن معظم الضحايا هم "شباب بعمر 10 أعوام و11 عامًا و14 عامًا و20 عامًا".

وأكّد أوويسيغيري أن بين الضحايا "شباب"، وندّد بـ"الاستهتار والإهمال"، بدون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل.

"كانت الفوضى"

وقال أونيانغو "هناك عدة جرحى وفريق المحققين لدينا يتابع للحصول على العدد الدقيق بالإضافة إلى المعلومات الكاملة حول المتوفّين، ونحن نتواصل مع أقاربهم".

وفي حديث مع وكالة فرانس برس، قالت الناجية من التدافع سيلفيا ناكاليما (27 عامًا) وهي رائدة أعمال في كمبالا إن التدافع "بدأ حين ذهبنا لنرى الألعاب النارية".

وتابعت "كان هناك حشد هائل. بدأ الناس بالتدافع (...) ما أدّى إلى سقوط البعض. كان أطفال يبكون وكانت الفوضى".

وأضافت "نجوت لأن الحشد دفعني إلى الزاوية. في لحظة معينة، شعرت أن نَفَسي ينقطع (...) ولم أستطع الخروج قبل أن يهدأ الوضع. لكن بعض الأشخاص كانوا قد أصبحوا على الأرض وأنفاسهم مقطوعة".

وفي صور بثتها قناة "إن تي في"، تجمّعت عدة أسر مفجوعة أمام مشرحة في العاصمة.

في العام 2009، قُتل شخص وأُصيب ثلاثة آخرون في تدافع أمام منتزه ترفيهي في مدينة كانسانغا بالقرب من العاصمة كمبالا.

وكانت احتفالات رأس السنة الجديدة في أوغندا، وهي دولة تقع في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا، هي أولى احتفالات بمناسبة العام الجديد تقام منذ ثلاثة أعوام بسبب قيود كوفيد-19 في السنوات المنصرمة والمشاكل الأمنية.

© 2023 AFP