تقطّع السبل بآلاف المسافرين في مطارات فيليبينية بسبب مشكلة تقنية

© كيفن تريستان اسبيريتو / ا ف ب

صورة مؤرخة في 1 كانون الثاني/يناير 2023 لمسافرين ينتظرون معرفة موعد رحلاتهم في مطار نينوي الدولي

مانيلا (أ ف ب) – علق آلاف المسافرين في المطارات الفيلبينية الأحد بعدما أجبر "انقطاع في الاتصالات" في أكثر مراكز البلاد ازدحاما في مانيلا السلطات على إلغاء مئات الرحلات أو تأخيرها أو تحويل مسارها.

إعلان اقرأ المزيد

ورصدت سلطات الطيران في الصباح "مشكلة تقنية" مرتبطة بمركزَي إدارة الحركة الجوية في مطارَي مانيلا المحلي والدولي.

ويتزامن الحادث مع بدء الكثير من الناس العودة إلى العاصمة بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وكانت هناك مشاهد فوضوية عند منافذ تسجيل الوصول في كل أنحاء البلاد فيما حاول آلاف الأشخاص إعادة حجز تذاكر أو معرفة موعد إقلاع رحلتهم المحتمل.

ولم يحدد مسؤولو المطار سبب المشكلة، لكن شركة الطيران "سيبو باسيفيك" قالت في استشارة إن السبب هو "انقطاع التيار الكهربائي وفقدان الاتصال".

وأشارت سلطات المطار إلى أن نظام إدارة الحركة الجوية أعيد تشغيله جزئيا بحلول الساعة 16,00 (08,00 بتوقيت غرينتش) وبدأت رحلات الإقلاع والهبوط في مانيلا.

وقالت هيئة الطيران المدني في الفيليبين إن "تأخر الرحلات وعمليات تحويل المسار هي فقط إجراءات احترازية لضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم والطائرات".

وجرى إلغاء أو تحويل أو تأخير أكثر من 280 رحلة جوية داخل مانيلا وخارجها ما أثر على خطط حوالى 56 ألف مسافر.

© 2023 AFP