دوري "أن بي ايه": 51 نقطة لدونتشيتش في الفوز السادس توالياً لمافريكس

© رونالد كورتيس / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

مدرب سان أنتونيو سبيرز غريغ بوبوفيتش يهنىء نجم دالاس مافريكس العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش بعد تسجيله 51 نقطة في فوز فريقه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022

واشنطن (أ ف ب) – سجل نجم دالاس مافريكس العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 51 نقطة وقاد فريقه لتحقيق فوزه السادس توالياً على حساب سان انتونيو سبيرز 126-125 السبت، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وأضاف دونتشيتش إلى رصيده التهديفي 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات و4 سرقات وصدة في أداء خارق خلال الفوز الصعب بفارق نقطة في سان أنتونيو.

وهي المرة الثالثة يتجاوز فيها دونتشيتش، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري، حاجز الـ 50 نقطة في المباريات الخمس الاخيرة لدالاس.

سجل ابن الـ 23 عاماً رميتين حرتين قبل 4.1 ثوانٍ من صافرة النهاية لصالح دالاس، ثم التقط متابعة بعدما فشل لاعب سبيرز تري جونز في رمية حرة قبل 2.1 ثانيتين من نهاية اللقاء، ليحسم السلوفيني الفوز لفريقه.

وأضاف كريستيان وود 25 نقطة و7 متابعات لدالاس، فيما سجل تيم هاردواي 14 نقطة وسبنسر دينويدي 11.

وعلى ملعب "سبيكتروم سنتر" في تشارلوت، سجل كايري إرفينغ 28 نقطة وكيفن دورانت 23 وقادا بروكلين نتس إلى فوزه الحادي عشر توالياً وذلك على حساب هورنتس 123-106.

وحقق نتس فوزه الـ 24 في الدوري هذا الموسم مقابل 12 هزيمة، وتقدم للمركز الثاني في المنطقة الشرقية، علماً أنه بات ثاني فريق يصل إلى حاجز الـ 24 فوزاً في الدوري بعد المتصدر بوسطن سلتيكس (26).

وسجل لاميلو بول 23 نقطة و11 متابعة، في حين ساهم مايسون بلوملي بـ 22 نقطة و10 متابعات لفريق تشارلوت القابع في المركز الرابع عشر في الشرقية مع 10 انتصارات مقابل 27 هزيمة.

وعانى مينيسوتا تمبروولفز من خسارته السادسة توالياً بسقوطه على أرضه أمام ديترويت بيستونز 104-116.

وبرز في صفوف الفائز الكرواتي بويان بوغدانوفيتش كأفضل المسجلين مع 28 نقطة، فيما سجل أنتوني إدواردز 30 نقطة للفريق الخاسر.

وحقق الكاميروني جويل إمبيد خامس "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) في مسيرته مع 16 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة في فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-96.

وتربع توبياس هاريس مع 23 نقطة على قائمة أفضل المسجلين في الفريق الفائز، فيما اضاف شايك ميلتون 18 ودي أنتوني ميلتون 17.

وتألق جا مورانت مع 32 نقطة، فيما التقط ستيف أدامس 21 متابعة وقادا فريقهما ممفيس غريزليز للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 116-101.

وفي مباريات أخرى، خسر يوتا جاز أمام ميامي هيت 123-126، وشيكاغو بولز أمام كليفلاند كافالييرز 102-103.

وفاز نيويورك نيكس على هيوستن روكتس 108-88، وإنديانا بايسرز على لوس أنجليس كليبرز 131-130.

© 2023 AFP