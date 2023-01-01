رالي دكار: ساينس الأسرع في المرحلة الاولى وانسحاب حامل لقب الدراجات النارية

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عانى الاسباني كارلوس ساينس الفائز برالي دكار أربع مرات من ثقب في الإطار الا انه نجح في الفوز بالمرحلة الأولى من رالي دكار المقام في المملكة العربية السعودية في الاول من كانون الثاني/يناير 2023

ينبع (السعودية) (أ ف ب) – حقق الاسباني كارلوس ساينس الأحد الفوز الثاني لسيارة أودي هجينة (هايبريد) بتسجيله أسرع توقيت في المرحلة الأولى لرالي دكار الصحراوي في نسخته الخامسة والأربعين والمقام في المملكة العربية السعودية للعام الرابع توالياً، فيما انسحب حامل لقب الدراجات النارية البريطاني سام سندرلاند جراء تعرضه لسقطة.

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وأنهى ساينس، المتوج برالي دكار ثلاث مرات والفائز ببطولة العالم للراليات مرتين، المرحلة التي بلغت مسافتها 368 كيلومتراً بفارق 23 ثانية عن الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات للراليات (البحرين ريد إكستريم)، وبفارق 47 ثانية عن زميله في فريق أودي السويدي ماتياس إكستروم الأسرع في المرحلة التمهيدية السبت.

قال ساينس بعد فوزه الـ 42 في مسيرته في احدى مراحل دكار ""سارت الأمور بسلاسة باستثناء تعرضنا لحالة انثقاب للاطار بالقرب من بداية المرحلة، مما يعني أيضاً أنني كنت أكثر حذراً في بقية المرحلة. مذاك، لم نواجه أي مشاكل والسيارة كانت تسير مثل السحر. سنرى ما هو النهج الذي سنعتمده غداً".

من ناحيته، قال لوب (48 عاماً) وصيف النسخة الماضية "كانت مرحلة جيدة، ولكن كانت هناك صخور كبيرة في البداية، لذا بقينا متيقظين لتفادي انثقاب الاطارات".

وأضاف "قدنا بهدوء في هذا الجزء، وثم قمنا بتسريع وتيرتنا القيادية تدريجياً".

وأكد الفرنسي انه خسر أقل من دقيقة بسبب خطأ ملاحي و"لكنها لم تكن مشكلة كبيرة، لذلك كانت مرحلة جيدة بالنسبة لنا".

وتصدر ساينس، البالغ 60 عاماً والساعي لتكريس رابع بعد أعوام 2010 و2018 و2020، الترتيب العام الموقت بوقت بفارق 10 ثوانٍ و33 ثانية توالياً عن لوب وإكستروم، فيما يحتل القطري ناصر صالح العطية، حامل لقب النسخة الاخيرة، المركز الثامن متأخراً بأكثر من 7 دقائق.

في فئة الدراجات النارية، عاد الفوز للدراج الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بعدما تلقى الأسترالي دانيال ساندرز (غاس غاس) الذي كان أعلن تسجيله أسرع توقيت عقوبة اضافة دقيقتين إلى توقيته ليتراجع في الترتيب.

كما منحت ادارة الرالي عقوبات زمنية لكل من التشيلياني بابلو كوينتانيا (دقيقتان) والاسباني خوان باريدا (دقيقة) بسبب عدم التزامهما بالسرعة القانونية المحددة في كتيب المسار، على غرار ساندرز.

وتقدم برابيك مع نهاية المرحلة على دراجي "كا تي أم" الأرجنتيني كيفن بينافيديس والأسترالي توبي برايس، الفائز بالمرحلة التمهيدية.

وانتهت مغامرة البريطاني سام سندرلاند، حامل اللقب، سريعاً جراء سقوطه عن دراجته ما دفعه للانسحاب.

وأفادت الشركة المنظمة للرالي "آيه اس أو" في بيان أن "حامل اللقب سقط عند الكيلومتر الـ 52 من المرحلة وخضع للعلاج من قبل الطاقم الطبي".

وتابع "هو بكامل وعيه وبامكانه التحرك ولكنه يعاني من آلام في الظهر وتم نقله جواً الى مستشفى ينبع لاجراء مزيد من الفحوصات".

وتعرض سندرلاند (33 عاماً)، الفائز برالي دكار مرتين 2017 و2022، لارتجاج في الدماغ وكسر في كتفه عقب سقوطه عن دراجته (غاس غاس)، علماً انه في 2018، بعد عام من فوزه الأول، اضطر أيضاً للانسحاب من النسخة التالية.

بور-د ح

© 2023 AFP