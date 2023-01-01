مدفيديف يتجاهل السياسة للتركيز على الاستعدادات لبطولة أستراليا المفتوحة

© برينتون إدواردز / ا ف ب

أقرّ الروسي دانييل مدفيديف أنه كان يفضّل المشاركة في منافسات كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة على دورة أديلايد الأسترالية

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – أقرّ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف سابعاً عالمياً، الأحد ومن دون أن يتطرق إلى الأوضاع السياسية أنه كان يفضّل المشاركة في منافسات كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة، والاعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، على دورة أديلايد غير انه يعتزم الاستفادة بأفضل طريق ممكنة من افتتاح الموسم.

إعلان اقرأ المزيد

ويحول قرار عدم مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في دورات الـ آيه تي بي" والـ "دبليو تي آيه" للرجال والسيدات في كرة المضرب على خلفية غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، دون مشاركة مدفيديف في كأس يونايتد للفرق المختلطة.

واعترف مدفيديف على هامش استعداداته للمشاركة في أديلايد أن ما يحصل مخيب للآمال، ولكن ليس بامكانه أن يفعل أي شيء.

قال المصنف ثالثاً في أديلايد خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم "أفضّل بالتأكيد خوض منافسات كأس يونايتد".

وتابع "سنكون أبرز المرشحين بالتأكيد. لكن هذه هي الحال، ويسعدني أن أكون هنا في أديلايد للمشاركة في هذه الدورة".

وأردف "أتفهم تماماً سبب عدم مشاركتنا في كأس ديفيس أو كأس يونايتد ومسابقات الفرق حيث سنمثل بلادنا" و"آمل في أن أتمكن من لعب الأحداث الفردية. أخوض الدورات التي يمكنني المشاركة فيها، لذلك يمكنني هنا أن ألعب في أديلايد، وأنا سعيد لذلك. أريد أن أظهر أفضل ما لديّ في كرة المضرب".

ويستهل مدفيديف الذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في النسختين الأخيرتين حملته في أديلايد أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو.

وأكد المصنف أول عالمياً سابقاً متجاهلاً الأوضاع السياسية أو الأزمات العالمية انه يتعامل كالعادة مع الضغوطات والتوتر مع بداية عام جديد.

وقال "أشعر أن الجميع متوتر بعض الشيء، وهذا طبيعي. هذا الشعور بالبطولة الأولى لهذا العام وهو شعور خاص".

ومنذ أن هزم ديوكوفيتش في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المفتوحة عام 2021، تعرض مدفيديف لثلاث هزائم أمام الصربي العائد للمشاركة في أستراليا بعد عام من ترحيله من البلاد اثر محاولته الدخول دون إعفاء من تطعيم فيروس كورونا.

وفي ظل تخفيف القوانين الصارمة بشأن الجائحة، بات بامكان ديوكوفيتش (35 عاماً)، الفائز بـ 21 لقباً كبيراً، المشاركة في أديلايد ضمن استعدادته للفوز بلقب عاشر في ملبورن بارك الشهر الحالي.

وبهذا الشأن قال مدفيديف "أنا متحمس للتأهل إلى نصف النهائي (أديلايد)، واذا نجح نوفاك في ذلك، فهذا رائع".

وأضاف "إذا خسر أمام لاعب آخر، فأنا لن أهتم كثيراً. أريد فقط أن أكون في نصف النهائي كبداية، ولا يهمني من سأواجه".

© 2023 AFP