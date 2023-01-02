أن بي ايه: يوكيتش يحقق تريبل دابل ويقود ناغتس للفوز على سلتيكس في لقاء المتصدرَين

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جا مورانت لاعب ممفيس غريزليز يسجل في سلة ساكرامنتو كينغز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الاول من كانون الثاني/يناير 2023

واشنطن (أ ف ب) – حقق الصربي نيكولا يوكيتش تريل دابل مع 30 نقطة، 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة ليقود دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، للفوز على ضيفه بوسطن سلتيكس متصدر الغربية 123-111 الاحد في اليوم الاول من العام الجديد.

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نجح أفضل لاعب في الدوري مرتين في 10 محاولات من أصل 13 في الامسية، بما فيها رميتان من خلف القوس، وبنسبة نجاح 100% من الرميات الحرة (8) محققًا الـ"تريبل دابل" التاسع هذا الموسم.

عزز دنفر سجله الى 24-12 في صدارة الغربية أمام ممفيس غريزليز (23-13) الفائز في الامسية ذاتها على ساكرامنتو كينغز، ليحقق فوزه العاشر في آخر 12 مباراة وواضعًا حد لسلسلة من أربعة انتصارات تواليًا لبوسطن.

وهذا الفوز الاول لدنفر على سلتيكس منذ تشرين الثاني/نوفبر 2019. ساهم بروس براون مع 21 نقطة ومايكل بورتر جونيور مع 19.

كان جايلن براون الافضل في سلتيكس مع 30 نقطة و8 متابعات فيما أضاف جايسون تايتوم 25 نقطة، 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة للخاسر الذي ما زال في صدارة الدوري بسجل 26-11.

توقفت المباراة لمدة 34 دقيقة قبل 6:43 دقيقة من نهاية الربع الاخير لإصلاح التواء في حلقة السلة بعد سلة ساحقة من روبت وليامس لاعب بوسطن عندما كان ناغتس متقدمًا 110-97.

وسقط ميلووكي باكس، ثالث الشرقية، على أرضه أمام واشنطن ويزاردز 118-95 بغياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لآلام في الركبة.

قاد الفائز الياباني روي هاشيمورا الذي دخل من مقاعد الاحتياط مسجلا 26 نقطة هي الاعلى في المباراة ليحقق واشنطن فوزه الخامس تواليًا.

وسجل جا مورانت 25 نقطة ليقود ممفيس غزيلزيلز للفوز على ساكرامنتو كينغز 118-108 محققًا انتصاره الثالث تواليًا.

© 2023 AFP