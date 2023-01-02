إمبراطور اليابان يهنئ شعبه بالعام الجديد على الملأ لأول مرة منذ عام 2020

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طوكيو (أ ف ب) – هنأ إمبراطور اليابان ناروهيتو الاثنين شعبه بالعام الجديد على مرأى من الناس لأول مرة منذ عام 2020، ليستأنف بذلك تقليداً سنوياً مع عودة البلاد والعائلة الإمبراطورية تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

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قال ناروهيتو "أنا سعيد حقًا لتمكني من الاحتفال بالعام الجديد معكم بعد ثلاث سنوات ... بينما نقف على عتبة هذا العام، أتمنى السعادة لشعبنا وللعالم".

من المقرر أن يظهر ناروهيتو برفقة الإمبراطورة ماساكو ست مرات لفترة قصيرة خلال اليوم خلف ستار زجاجي من شرفة القصر للتعبير عن تمنياته بالعام الجديد.

وإلى جانب الإمبراطور وزوجته، وقفت ابنتهما إيكو ووالدا ناروهيتو، الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة السابقة ميتشيكو.

تم السماح لحوالي 1500 شخص فقط في كل مرة، تم اختيارهم عبر السحب بالقرعة، بدخول ساحة القصر الكبير في العاصمة اليابانية لمنع انتشار فيروس كورونا.

في عام 2020، قبل ظهور الوباء في اليابان، حضر حوالى 70 ألف شخص المناسبة التي ألقى فيها الإمبراطور ناروهيتو كلمته في العام الجديد.

ألغيت الاحتفالية من قبل القصر في عامي 2021 و 2022، لأسباب صحية.

وعاد الإمبراطور وزوجته للظهور إلى العلن تدريجياً خلال عام 2022.

© 2023 AFP