الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينَين اثنين في الضفة الغربية المحتلة

© جعفر اشتية / ا ف ب

دخان يتصاعد من منزل خلال عملية للجيش الإسرائيلي تهدف إلى هدم منزل فلسطيني متهم بقتل ضابط إسرائيلي في بلدة كفر دان في الضفة الغربية المحتلة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2023

كفر دان (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين فلسطينيَين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادات وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك خلال اقتحام قرية لهدم منزل شابين متّهمين بقتل ضابط إسرائيلي.

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وأفادت وزارة الصحة عن "استشهاد الشابين محمد سامر حوشية 22 عاما بعد إصابته برصاصة في الصدر وفؤاد محمد عابد 25 عاماً بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفر دان بمحافظة جنين".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود دخلوا بلدة كفر دان في جنين "بهدف هدم منزلَي المهاجمَين اللذين شاركا في عملية إطلاق نار قرب حاجز جلبوع (الجلمة)، التي قُتل خلالها الضابط بار فلاح".

وغطّت سحب من الدخان القرية الصغيرة حيث هُدم المنزلان باستخدام المتفجرات في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأكد الجيش في وقت لاحق أن قواته ووجهت عندما دخلت البلدة حيث "أحرقت إطارات" بإطلاق الرصاص الحي وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة عليها وردت "بوسائل فضّ الشغب والذخيرة الحية".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن توقيف القوات الإسرائيلية ليل الأحد وفجر الاثنين "20 مواطناً من الضفة الغربية".

قُتل بار فلاح في أيلول/سبتمبر 2022، في تبادل لإطلاق النار عند حاجز الجلمة وهو نقطة عبور بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة تبعد بضعة كيلومترات عن جنين. وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤوليّتها عن مقتل الضابط.

وقُتل في الاشتباك نفسه الفلسطينيان أحمد أيمن عابد (23 عاما) وعبد الرحمن هاني عابد (22 عاما) اللذان هُدم منزلا عائلتيهما الاثنين.

وفي الشهر نفسه، قُتل فتى فلسطيني يُدعى عدي صلاح (17 عاما) "جراء إصابته برصاصة في الرأس" أطلقتها القوات الاسرائيلية خلال عملية في قرية كفر دان.

وقال الجيش الإسرائيلي آنذاك إن قواته انتشرت في القرية لمعاينة منزلَي أيمن وهاني عابد بهدف هدمهما.

حكومة جديدة

تنتقد منظمات حقوقية سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين وتدرجها ضمن سياسة العقاب الجماعي إذ إنها تتسبب بتشريد أفراد غير مقاتلين وبينهم أطفال.

جنود إسرائيليون في بلدة كفر دان في الضفة الغربية المحتلة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2023 أثناء عملية هدم © جعفر اشتية / ا ف ب

وتقول إسرائيل إن هذه السياسة فعالة في ردع الفلسطينيين ومنعهم من تنفيذ عمليات ضدها.

يشن الجيش الاسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة جنين منذ بداية العام الماضي تستهدف مجموعات مسلحة يتهمها بتنفيذ أو الاعداد لعمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية، خصوصا بعد قيام فلسطينيين بتنفيذ هجمات أدت الى مقتل اسرائيليين داخل اسرائيل.

وقُتل أكثر من 40 فلسطينياً في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية، من بينهم مسلّحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاماً والصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

في أعقاب اعتداءات دامية استهدفت إسرائيليين في الربيع الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي أكثر من ألفي عملية أمنية في الضفّة الغربية، لا سيما في منطقتي جنين ونابلس.

وقُتل ما لا يقل عن 150 فلسطينياً و26 إسرائيلياً في العام المنصرم في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه، ما يجعل من 2022 أكثر الأعوام دموية منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005)، بحسب الأمم المتحدة.

وأثارت حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مخاوف من تصعيد عسكري في الضفة الغربية.

في هذا الائتلاف سيتولى اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير على التوالي حقيبتي مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والأمن الوطني.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في العام 1967 ويعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية على أراضي الفلسطينيين البالغ عددهم 2,8 مليون شخص.

© 2023 AFP