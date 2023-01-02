دبي تلغي ضريبة قدرها 30% على شراء الكحول

دبي (أ ف ب) – ألغت إمارة دبي ضريبة قدرها 30% مفروضة على الكحول، بحسب ما اعلنت شركتان تقومان بتوزيع الكحول في الإمارة الخليجية.

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ودخل القرار حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير الجاري، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

واعلنت شركة "ام ام اي" وهي أحد الموردين في دبي على حسابها على انستغرام الأحد "شراء المشروبات المفضلة لديك أصبح أسهل وأرخص" مشيرة "بإمكانك الآن توفير 30% من ضريبة البلدية على المشروبات الكحولية".

وأوضحت الشركة أن ذلك سينعكس على تسعير المشروبات الكحولية.

وأعلنت شركة اخرى لبيع الكحول وهي "افريكان اند ايسترن" دبي عبر حسابها على انستغرام أن "الاسعار النهائية الآن لا تشمل 30% ضريبة البلدية، وتشمل ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%".

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق.

وتعتبر السياحة شريان حياة اقتصاد دبي المعروفة بفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة.

وزار أكثر من 12 مليون سائح دبي في 11 شهرا من عام 2022، بحسب أرقام صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.

يأتي القرار في وقت تحتدم المنافسة الاقليمية خصوصا مع محاولة السعودية دفع عاصمتها الرياض للتحوّل إلى مركز دولي على غرار دبي، بينما تسعى المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

ويمنع قانونيا استهلاك الكحول لمن هم دون سن 21 في الإمارات، وتحظر إمارة الشارقة الكحول بشكل تام.

ويشكّل الأجانب حوالى 90 في المئة من سكان الإمارات البالغ عددهم 10 ملايين.

© 2023 AFP