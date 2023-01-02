دورة اديلايد: خروج مفاجئ وباكر لأوجيه-ألياسيم ورونه

© برينتون ادواردز / ا ف ب/ا ف ب

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – حقّق اللاعب الاسترالي أليكسي بوبيرين مفاجأة بإقصائه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنّف الثاني في الدورة، الاثنين، في الدور الاول من دورة أديلايد التحضيرية لكرة المضرب.

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في يوم مليء بالمفاجآت، ودّع ايضا الدنماركي هولغر رونه المصنّف الـ11 عالميًا، وكذلك خرجت الروسية داريا كاساتكينا عند السيدات.

ودخل أوجيه-الياسيم الى الدورة بعد أن أنهى العام السابق بأفضل مستوياته، حيث فاز بثلاثة ألقاب في تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قبل ان يقود كندا الى لقب كأس ديفيس على حساب استراليا في النهائي.

وتقدّم أوجيه-ألياسيم الى المركز السادس في التصنيف العالمي وقال قبل البطولة انه يطمح للبناء على هذه الاندفاعة في عام 2023.

بيد انّ بداية العام جاءت مخيّبة للآمال، قبل قرابة الاسبوعين على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، حيث سقط امام بوبيرين الذي خرج من قائمة المصنفين المئة الاوائل العام الماضي.

وحقّق الاسترالي ابن الـ23 عامًا 12 إرسالا ساحقًا في المباراة.

من جهة أخرى، هزم الياباني يوشيهيتو نيشيكوري نظيره رونه الخامس في الدورة والذي اختير افضل وافد جديد من قبل رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب بعد فوزه بثلاثة ألقاب، بينها دورة باريس للماسترز ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في النهائي.

رونه، البالغ 19 عامًا، فاز بالمجموعة الاولى بسهولة، غير انّه تراجع على إرساله بشكل لافت في المجموعتين الثانية والثالثة ليخسر 2-6، 6-4 و6-4.

وشهدت منافسات السيدات مفاجأة اخرى عندما تغلبت التشيكية ليندا نوسكوفا (18 عامًا) على كاساتكينا 6-3، 6-7 (2-7) و6-3.

وتغلبت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الرابعة على الاميركية اماندا أنيسيموفا 6-3 و6-0، والرومانية إيرينا-كاميليا بيغو على الاميركية الاخرى شيلبي رودجرز 3-6، 7-6 (7-5) و6-1.

© 2023 AFP