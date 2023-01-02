رالي دكار: العطية يتخطى الصعوبات ويفوز بالمرحلة الثانية

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فاز القطري ناصر العطية بالمرحلة الثانية من رالي دكار ويحتل المركز الثاني في الترتيب العام خلف الاسباني كارلوس ساينس.

العلا (السعودية) (أ ف ب) – استغل القطري ناصر العطية سائق تويوتا وحامل اللقب كل خبراته الصحراوية ليفوز بالمرحلة الثانية الاثنين في رالي دكار في نسخته الخامسة والاربعين والمقام في المملكة العربية السعودية للعام الرابع تواليًأ.

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وفيما واجه العديد من ابرز منافسيه سلسلة من الثقوب، ومن ابرزهم الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) الذي خسر ما يقارب ساعة ونصف الساعة، فقد تقدم العطية بفارق 14 ثانية على الهولندي إريك فان لون (أوفردرايف).

وحلّ الاسباني كارلوس ساينس (أودي) في المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و5 ثوانٍ، وهو ما كان كافياً لمنحه صدارة الترتيب العام، متقدماً بدقيقتين و12 ثانية عن العطية.

وحلّ الفرنسي ماثيو سيرادوري (سينتشوري) في المركز الثالث بفارق 24 دقيقة و55 ثانية خلف ساينس.

وقلّص السائق القطري الفارق حوالى 5 دقائق عن المتصدر ساينس، كما صنع فجوة حقيقية مع الثنائي لوب والفرنسي غيرلان شيشري (برودرايف) في الترتيب العام.

وقال العطية "لقد كان الوقت المناسب للهجوم وتحقيق مرحلة جيدة. لم يكن يومًا سهلاً لأنني كنت متأكدا من أن الكثير من المشاكل ستحدث اليوم لأنه كان هناك الكثير من الصخور ولم يكن التنقل سهلاً. أنا سعيد حقًا لجعل اليوم الثاني مرحلة جيدة".

في فئة الدراجات النارية، احتل الدراج الاميركي مايسون كلاين المركز الاول في الترتيب العام في رالي دكار بعد فوزه بالمرحلة الثانية.

وانتزع الصدارة من مواطنه ريكي برابيك الذي احتل المركز 15 في المرحلة فقط حيث تخلف بفارق ثماني دقائق و19 ثانية عن متسابق "كي تي إم".

وتفوّق كلاين بفارق دقيقة و9 ثوان عن الالماني سيباستيان بوهلر في المرحلة، في حين حلّ الاميركي الآخر سكايلر هاوز في المركز الثالث بفارق دقيقة و13 ثانية.

ويحتل كلاين صدارة الترتيب العام متفوقا على الاسترالي توبي برايس (كي تي ام) بفارق دقيقة و41 ثانية، فيما يحتل الاسباني خوان باريدا (هوندا) المركز الثالث بفارق دقيقتين و3 ثوان.

© 2023 AFP