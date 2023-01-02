كأس يونايتد: زفيريف العائد من الاصابة يتعرض لخسارة ثانية تواليًا

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الالماني ألكسندر زفيريف يتعرض لخسارة ثانية تواليًا بعد عودته من الاصابة

سيدني (أ ف ب) – تعرض الالماني ألكسندر زفيريف، العائد بعد غياب طويل بسبب الاصابة، لخسارة ثانية تواليًا، بعد سقوطه الاثنين أمام الاميركي تايلور فريتز في مسابقة كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة والاعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

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خسر المتوج مرتين في البطولة الختامية "ايه تي بي" بنتيجة 6-1، 6-4 في غضون 64 دقيقة فقط أمام المضنف التاسع عالميًا.

وتأتي خسارة المصنف ثانيًا سابقًا على العالم والثاني عشر راهنًا بعد سقوطه السبت امام التشيكي ييري ليهتشا في مباراته التنافسية الاولى منذ تعرضه لتمزق في أربطة كاحله الايمن خلال الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس ضد الاسباني رافايل نادال في حزيران/يونيو الماضي وخضوعه لعملية جراحية.

قال فريتز الذي حقق عامًا رائعًا في 2022 بتتويجه في إنديان ويلز للماسترز وطوكيو وإيستبورن "كان من الصعب الحكم على مستواي لأنه عاد من الإصابة، لا يزال ضعيفًا بعض الشيء، وكان يمنحني الكثير من النقاط السهلة".

وتابع "لكن أنا سعيد بذلك. أنا متأكد أنه لن يحتاج للكثير من الوقت كي يستعيد فورمته".

تضم المسابقة 18 منتخبًا مقسمة على ست مجموعات في سيدني ويريسباين وبيرث، ثلاث في كل مدينة.

يتأهل الفائز من كل مجموعة إلى نهائي المدينة الأربعاء، على أن يتأهل الفائز بينهما الى المربع الاخير للمسابقة ويكمل أفضل وصيف الدور نصف النهائي.

وبفوز الاميركية ماديسون كيز على الالمانية جول نيمير 6-2، 6-3، تأهلت الولايات المتحدة لمواجهة بريطانيا في نهائي مدينة سيدني.

© 2023 AFP