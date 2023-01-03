البرازيل في الوداع الاخير لبيليه

© ميغيل شينكاريول / ا ف ب/ا ف ب

سانتوس (البرازيل) (أ ف ب) – سيتقدم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مراسم الجنازة الرسمية في الوداع الاخير لاسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

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وبعد اعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام، ستحيي البرازيل للمرة الأخيرة "الملك" بيليه الذي توفي الخميس عن 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

سيسافر لولا، الذي تولى منصبه رسمياً الأحد في حفل بدأ بدقيقة صمت تكريماً لبيليه، إلى مدينة سانتوس جنوب شرق البلاد "لتقديم احترامه وتكريمه" حيث تختتم الجنازة المفتوحة التي اقيمت على مدار 24 ساعة.

قام الآلاف من المشجعين وكبار الشخصيات الكروية، في مقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، في إلقاء النظرة الاخيرة على نعش بيليه في الملعب نفسه الذي اذهل فيه العالم في بداياته مع ناديه الاشهر سانتوس.

وقال إنفانتينو للصحافيين الاثنين "بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم" مضيفاً أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" سيطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية أحد الملاعب لديها باسم البرازيلي تكريماً له.

بدوره، أشار أنتونيو كارلوس بيريرا دا سيلفا، وهو فنان يبلغ من العمر 36 عامًا، إنه وصل في منتصف الليل ليكون من بين الأوائل في الداخل عندما بدأت الجنازة المفتوحة صباح الاثنين.

قال في مقابلة مع لوكالة فرانس برس "اذا قلت انني لم ابكي عندما مات، فسأكون كاذبا".

وتابع "بيليه علمنا الكثير. ليس فقط البرازيل، ولكن العالم كله".

نيمار، ريال مدريد

برز بيليه، واسمه الحقيقي، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، في بداياته في سن الـ 15 عاماً، عندما خاض اولى تجاربه الاحترافية مع سانتوس.

تمكن من الفوز بلقب كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب بلاده في اعوام 1958، 1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حقّق هذا الانجاز.

زوجة أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، مارسيا أوكي (يمين)، الى جانب نعشه أثناء مراسم الجنازة المفتوحة في سانتوس. © نيلسون ألميدا / ا ف ب/ا ف ب

أظهر العالم بأسره تأثره بالظاهرة بيليه، وهذا ما ظهر جليًا لحظة وفاته، بعدما انهمرت رسائل التعزية من كل أصقاع العالم، من بينهم العديد من اللاعبين النجوم الحاليين والسابقين الذين ابدوا اعجابهم بـ "الملك" كلاعب.

وسافر العديد من نجوم الرياضة، والسياسيين وكبار الشخصيات والمشجعين الى سانتوس لحضور المراسم الاخيرة، رغم انّ حلول رأس السنة في الفترة ذاتها، حال دون وصول الكثيرين.

وحمل رجال ارتدوا ملابس سوداء يتقدم إدينيو، نجل بيليه، نعش الاسطورة الى الملعب صبيحة الاثنين.

وبكت أرملة الأيقونة الراحلة، مارسيا سيبيلي أوكي زوجته الثالثة، التي تزوجها في عام 2016، أمام نعشه المفتوح وهي تمد يدها لتلمس رأسه.

ولفّ النعش بأعلام سانتوس والبرازيل وأحيط بالزهور البيضاء، بما في ذلك أكاليل مقدمة من ريال مدريد الاسباني ونجم البرازيل الحالي نيمار الذي كان والده حاضراً.

العرض الأخير

وانهالت الاشادات من جميع أنحاء البرازيل. فيما تم رفع في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو، ملصق عملاق عليه صورة بيليه يحمل كلمة "أبدي".

توافد المشجعون لتحية ببيليه الى جانب نعشه في ملعب فيلا بيلميرو، موطن ناديه القديم، سانتوس. © كارل دي سوزا / ا ف ب/ا ف ب

وعولج بيليه في الفترة الأخيرة من سرطان القولون قبل أن تتراجع حالته الصحية بعدما عانى من مشاكل في الكلى والقلب.

لكنه ظل نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يقدم دعمه لمنتخب البرازيل من سريره في المستشفى في ساو باولو خلال كأس العالم في قطر وقدّم مواساته لمنتخب السيليساو الذي كان يُعد أحد ابرز المرشحين للقب قبل انطلاق المونديال، وذلك بعد الخروج من الدور ربع النهائي، قبل ثلاثة أسابيع من وفاته.

وسيمر موكب الجنازة عبر سانتوس إلى منزل والدة بيليه، سيليست أرانتيس البالغة من العمر 100 عام، والتي لا تزال على قيد الحياة على أن ينتهي في مقبرة سانتوس التذكارية، حيث ستقام الجنازة الاخيرة قبل دفن بيليه في ضريح خاص.

© 2023 AFP