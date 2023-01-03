الصين تندد بقواعد كوفيد "غير المقبولة" ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ"إجراءات مضادة"

© هيكتور ريتامال / ا ف ب

امرأة تساعد مريض في مستشفى تونغرين في شنغهاي في 3 كانون الثاني/يناير 2023

بكين (أ ف ب) – دانت الصين الثلاثاء فرض حوالى عشر دول على المسافرين الآتين من أراضيها إبراز فحص كوفيد، محذّرة من أنها سترد بـ"إجراءات مضادة".

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وتشمل البلدان التي تلزم المسافرين القادمين من الصين إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية قبل الوصول الولايات المتحدة وكندا وفرنسا واليابان.

وتشهد الصين زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بعدما رفعت الشهر الماضي فجأة ومن دون استعدادات تذكر قيودا صارمة للحد من تفشي كوفيد تمسّكت بها على مدى سنوات، وهو ما أحدث ضغطا كبيرا على المستشفيات ومحارق الجثث.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين "فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصين. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة"، محذرة من أن بكين قد "تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل".

ورغم احتجاجات بكين، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الثلاثاء أن بلادها ستبقي على قرارها إلزام المسافرين الوافدين من الصين الخضوع لفحوص كوفيد.

وقالت لإذاعة "فرانس انفو" في ردّها على سؤال عن رد الفعل الصيني "أعتقد بأننا نقوم بواجبنا عبر طلب الفحوص (...) سنواصل ذلك".

وأشارت دول عدة إلى غياب الشفافية في الصين بشأن بيانات الإصابات وخطر ظهور متحورات جديدة كأسباب لفرض قيود على المسافرين الآتين من الدولة الآسيوية.

وأعلنت الصين 22 وفاة مرتبطة بكوفيد فقط منذ كانون الأول/ديسمبر، بعدما حدت بشكل كبير معايير تصنيف هذا النوع من الوفيات.

1600 حالة طوارئ يوميًا

ونقلت وسائل إعلام صينية رسمية الثلاثاء عن كبير الأطباء في أحد أكبر مستشفيات شنغهاي قوله إن 70% من سكان المدينة قد يكونون مصابين بكوفيد-19 حاليًا فيما يواجه العمال الصحيون طفرة بالإصابات.

وقدّر تشين إرزين، وهو نائب رئيس مستشفى رويجين وعضو لجنة الخبراء الاستشارية بشأن كوفيد-19 في شنغهاي، أن تكون غالبية سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة قد أُصيبت بكوفيد-19.

وقال لجيانغدونغ استديو، المملوكة لصحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي "بات انتشار الوباء في شنغهاي واسع النطاق جدًا وقد يكون طال 70% من السكان، أي أكثر بـ20 إلى 30 مرة من النسب المسجلة" في نيسان/أبريل وأيار/مايو.

وعانت شنغهاي من إغلاق عام صعب امتدّ شهرين اعتبارًا من نيسان/أبريل وأُصيب خلاله أكثر من 600 ألف شخص من السكان ونُقل العديد منهم إلى مراكز للحجر الصحي.

غير أن متحورة أوميكرون تنتشر حاليًا على نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة.

في مدن رئيسية أخرى بما فيها بكين وتيانجين وتشونغتشينغ وغوانغزو، أشار مسؤولو الصحة الصينيون إلى أن الموجة الوبائية قد بلغت ذروتها.

في مقاطعة تجيجيانغ المجاورة، أعلنت سلطات مكافحة الأمراض الثلاثاء تسجيل مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة.

ولفت تشين إلى أن المستشفى الذي يعمل فيه في شنغهاي يستقبل 1600 حالة طوارئ يوميًا - ضعف العدد الذي كان مسجّلًا قبل رفع قيود كوفيد-19 - و80% منهم مصابون بكوفيد-19.

ونُقل عنه قوله إن "أكثر من 100 سيارة إسعاف تصل إلى المستشفى يوميًا"، مضيفًا أن نحو نصف حالات الطوارئ كانت أشخاص من الأكثر عرضة للخطر وتزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

في مستشفى تونغرين في وسط مدينة شنغهاي، رأى مراسلو وكالة فرانس برس مرضى يتلقون رعاية صحية طارئة خارج مدخل الطوارئ المزدحم الثلاثاء.

واكتظت الممرّات بعشرات المرضى المسنين الذين استلقوا على أسرة مكتظة حيث تم وصلهم بمضخات التسريب الوريدي.

وفي مستشفى آخر، كانت فرانس برس شاهدة على شجار بين امرأة ورجل أكبر سنا يحاولون تأمين مضخة للتسريب الوريدي.

وقالت المرأة "وصلت أولا. أنا هنا لأحصل على الحقنة أيضا".

"وباء ريفي"

وتستعدّ السلطات الصينية لمواجهة طفرة وبائية جديدة تضرب المناطق الريفية الداخلية التي تعاني من نقص الموارد، فيما يستعدّ ملايين الأشخاص للسفر إلى قراهم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة اعتبارًا من 21 كانون الثاني/يناير.

وأقرّ المسؤول في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي بأن التعامل مع الزيادة المتوقعة بالإصابات بكوفيد-19 في المناطق الريفية سيكون "تحديًا هائلاً".

وقال جياو لقناة "سي سي تي في" التلفزيونية الاثنين "أكثر ما يقلقنا هو أن أحدًا لم يعد إلى مسقط رأسه لرأس السنة القمرية في السنوات الثلاث الماضية لكنهم باتوا قادرين على ذلك أخيرًا هذا العام".

وأضاف "نتيجة لذلك، قد يكون هناك تدفّق هائل لسكان المدن إلى الريف لزيارة أقاربهم، لذلك نحن قلقون أكثر من الوباء الريفي".

© 2023 AFP