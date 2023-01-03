النصر "العالمي" يسعى لمزيد من العالمية

© فايز نور الدين / ا ف ب

الرياض (أ ف ب) – يُطلق على النصر السعودي الذي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو اسم "العالمي" كونه أول نادٍ يمثل آسيا في كأس العالم للأندية عام 2000، وهو الآن يتطلع لمزيد من الألقاب خصوصاً على المستوى القاري بعد الصفقة المدوية.

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وأعلن النصر، الفائز بالدوري السعودي 9 مرات آخرها في 2019، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

واعتبر النصر لحظة إعلانه التوقيع مع رونالدو "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد" للنادي.

ووصل "صاروخ ماديرا" الرياض مساء الإثنين على أن يقدّمه فريق العاصمة لجمهوره المنتشي بالتوقيع الأسطوري مساء الثلاثاء.

تأسس النصر، في العام 1955 في الرياض كنادي كرة قدم للهواة قبل أن يُسجّل رسمياً عام 1960 ويبدأ في حصد الألقاب المحلية بقميصه الأساسي الأصفر والاحتياطي الأزرق.

ومذاك، فاز النادي بالدوري 9 مرات وكأس الملك 6 مرات وكأس ولي العهد وكأس الاتحاد 3 مرات لكل منهما.

وسطّر النصر عصرا ذهبيا خلال تسعينات القرن المنقضي.

فعلى الصعيد الآسيوي، فاز بلقب كأس الكؤوس الآسيوية والسوبر الآسيوي في 1998 وهو اللقب الذي أهله للمشاركة في كأس العالم للأندية في البرازيل 2000.

كما فاز بلقبين في بطولة كأس الخليج العربي في 1996 و1997.

لكنّ النادي يغيب عن منصات التتويج منذ 2019.

ويقود النادي باستمرار عدد من كبار الأمراء الذين ينفقون بسخاء على تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، ويترأسه مسلّي آل معمر منذ نيسان/ابريل 2021.

ومن أبرز نجوم النصر التاريخيين ماجد عبدالله، الهداف التاريخي لمنتخب السعودية بـ72 هدفاً والفائز بكأس آسيا للمنتخبات مرتين في 1984 و1988.

وتضم تشكيلته الحالية التي يشرف عليها المدرب الفرنسي رودي غارسيا الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والمهاجم الكاميروني فنسان أبو بكر ولاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو.

وهو يلعب على ملعب "مرسول بارك" الذي افتتح في العام 2015 ويتسع لأكثر من 25 ألف مشجع في وسط العاصمة الرياض.

وبالإضافة لكونه ملعباً لكرة القدم، يُعدّ "مرسول بارك" مقصدا لتنظيم الاحتفالات الموسيقية الكبيرة وحلبة للمصارعة حيث استضاف نزالا لاتحاد مصارعة المحترفين "دبليو دبليو إي" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

-حلم التتويج القاري-

والنصر أحد كبار الأندية السعودية وهو يخوض "ديربي الرياض" الشرس ضد غريمه الهلال المتوج بـ 18 لقباً للدوري وأربعة ألقاب في دوري أبطال آسيا. وهو اللقب الرفيع الذي ينقص خزائن العالمي.

فريق نادي النصر السعودي في الرياض قبل مواجهة بيرسيبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا في 17 آذار/مارس 2015 © فايز نور الدين / ا ف ب

ومنذ لحظة الإعلان عن التوقيع مع "سي آر 7"، بات جمهور النصر يتطلع خصوصاً للفوز بدوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية مجدداً.

وتُعدّ أفضل نتائجه في دوري أبطال آسيا حلوله وصيفاً في 1995 خلف سونغنام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي صفر-1 بعد التمديد.

ويقدّم النصر مستويات فنية حالياً مع تصدره الدوري السعودي بـ26 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، تلقى فيها هزيمة واحدة وتعادلين مقابل 8 انتصارات.

ورونالدو البالغ 37 عاماً ليس أوّل فائز بالكرة الذهبية يلعب للنصر، فالمهاجم البلغاري خريستو ستويشكوف، الفائز بالجائزة في 1994، دافع عن قميص النادي في مباراتين في 1998 شهدتا إحرازه هدف الفوز بكأس الكؤوس الآسيوية.

كما لعب له البرازيلي دنيلسون، أغلى لاعب في العالم سابقاً والفائز بمونديال 2002 لمدة شهرين خلال موسم 2006-2007.

ويُمني جمهور النصر النفس بأن يؤدي التعاقد مع رونالدو لتحقيق مزيد من البطولات واللعب على أعلى المستويات العالمية.

لكنّ رئيس النصر آل معمر غرّد الجمعة أنّ "تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، احترافية عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة".

جماهير نادي النصر السعودي في الرياض خلال مواجهة بيرسيبوليس الإيراني في 17 آذار/مارس 2015 © فايز نور الدين / ا ف ب

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصاً مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية إحدى جولات بطولةالعالم للفورمولا واحد ورالي دكار وبطولات غولف ضمت صفوة اللاعبين.

ورحّب وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الجمعة ببدء "أحد أفضل لاعبي العالم مسيرته الجديدة في السعودية".

وأكّد "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

وهو ما يفتح شهية النصر أيضاً لمزيد من التعاقدات، وسط تقارير عن نية "العالمي" إبرام مزيد من الصفقات الكبيرة.

وأوضح مسؤول في النادي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ النادي يسعى لتكوين "غالاكتيكوس جديد" مع طرح اسم صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش ولاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي.

وقال "سنحتفل غداً برونالدو ونواصل العمل ... نحو توقيعات رفيعة المستوى".

© 2023 AFP