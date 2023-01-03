رالي دكار: العطية ينتزع الصدارة والراجحي يفوز بالمرحلة الثالثة

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ناصر العطية (يمين) الذي يتصدر الترتيب العام في رالي دكار 2023 بعد المرحلة الثالثة والى جانبه السائق الجنوب أفريقي جينييل دي فيلييرس.

حائل (السعودية) (أ ف ب) – انتزع سائق تويوتا القطري ناصر العطية حامل اللقب صدارة الترتيب العام لرالي دكار 2023، الثلاثاء، بعد أن واجه الاسباني كارلوس ساينس (اودي) سلسلة مشاكل ميكانيكية، في حين فاز السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) بالمرحلة الثالثة التي انتهت قبل اوانها بسبب الامطار الغزيرة.

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ودخل ساينس الى المرحلة الخاصة بين العلا وحائل وهو يتصدر الترتيب العام بفارق ضئيل يبلغ دقيقتين و12 ثانية عن العطية، حيث سجل كلا السائقين فوزًا في مرحلة واحدة لكل منهما خلال اليومين الافتتاحيين من الحدث المقام في المملكة العربية السعودية للعام الرابع تواليًا.

بيد انّ السائق الإسباني تلقى ضربة كبيرة لآماله في احراز فوزه الخامس في دكار عندما تعطلت سيارته بعد مرور حوالى 213 كيلومترًا من المرحلة اثر تعرضه لمشاكل في الإطار الخلفي الأيسر، مما كلفه حوالى نصف ساعة عن خصمه القطري.

وتمكن ساينس من العودة مرة أخرى بعد عملية إصلاح شاقة، لكن كان هناك المزيد من الدراما لبطل الراليات مرتين في وقت لاحق، عندما تسببت مشاكل ملاحية في إبعاده 20 دقيقة أخرى عن منافسه.

ولم تكن المشاكل بعيدة عن العطية نفسه، حيث انهى المرحلة خارج المراكز العشرة الاوائل، الا انّ تراجع ساينس الدراماتيكي كان كفيلا بانتزاعه صدارة الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة.

ويتقدم العطية بفارق 13 دقيقة و20 ثانية عن الراجحي، فيما يحتل الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل المركز الثالث بفارق 20 دقيقة عن الصدارة. فيما تراجع ساينس الى المركز الثامن.

ومرّ الفرنسي الأخر سيباستيان لوب بيوم ثان سيئ على التوالي، حيث خسر وصيف بطل النسخة الماضية 35 دقيقة اضافية.

وفي فئة الدراجات النارية، عوّض الدرّاج الفرنسي غيرلان شيشري معاناته في المرحلة السابقة ليفوز بالمرحلة الثالثة والتي تم اختصارها من 447 كيلومترا إلى 378 كيلومترا بسبب الأمطار الغزيرة.

وانهى ابن الـ 44 عاما، المرحلة بعشر ساعات و56 دقيقة فيما حلّ الجنوب أفريقي هينك لاتيغان في المركز الثاني، بفارق 3 دقائق و26 ثانية عن الصدارة. واحتل الارجنتيني اورلاندو تيرانوفا المركز الثالث بفارق 5 دقائق و4 ثوان.

وقال شيشري "إنه لأمر رائع، بالطبع نشعر بخيبة أمل إزاء ما حدث بالأمس لكننا أثبتنا ما يمكننا تحقيقه إذا بقينا مركزين".

وتقدم الدرّاج الاسترالي دانيال ساندرز (غاس غاس) الى صدارة الترتيب العام مستفيدا ايضا من خروج احد ابرز منافسيه الاميركي ريكي برابيك (هوندا)، بطل نسخة 2020، والذي نُقل الى المستشفى عبر مروحية اثر تعرّضه لحادث خلال المرحلة.

© 2023 AFP