رونالدو "الفريد" يريد تحطيم الأرقام في السعودية ويؤكد "مهمتي في أوروبا انتهت"

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البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تقديمه في نادي النصر السعودي في 3 كانون الثاني/يناير 2023

الرياض (أ ف ب) – قال البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء إنّه لاعب "فريد" لانتقاله الى السعودية، مشيرًا إلى أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح بعد الانضمام لنادي النصر في صفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو.

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وأفاد رونالدو خلال تقديمه في مؤتمر صحافي عُقد في ملعب مرسول بارك في الرياض "أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد الحضور إلى هنا (السعودية). حطّمت كافة الأرقام القياسية هناك (أوروبا) وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا".

وتابع "جئت الى هنا للفوز، لألعب، لأكون جزءا من نجاحات البلد وثقافة البلد".

وكشف رونالدو الذي حقق مسيرة مذهلة مع ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي ويوفنتوس الايطالي أنه رفض عددًا من العروض من أوروبا وأماكن أخرى للانضمام إلى النصر.

وأردف ابن الـ37 عامًا "مهمتي في أوروبا انتهت، تلقيت العديد من العروض من أوروبا، والعديد من البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال".

وأضاف اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات "حاولت العديد من الأندية التوقيع معي لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءًا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديًا".

ووقع رونالدو مع النصر عقدًا حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

أكد رونالدو، صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة مع المنتخبات الوطنية وفي دوري أبطال أوروبا، أن كرة القدم قد تغيرت في "السنوات العشر والعشرين الماضية"، مستشهدًا بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في الدور الاول من مونديال قطر 2022.

وتابع "بالنسبة لي، المجيء إلى السعودية لا يعني نهاية مسيرتي. ولكي أكون صادقًا، لا يهمني على الإطلاق ما يقوله الناس".

© 2023 AFP