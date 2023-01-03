من فورمولا واحد إلى رونالدو- السعودية تتقدم على خارطة الرياضة العالمية

© فايز نور الدين / ا ف ب

الرياض (أ ف ب) – حقّق نادي النصر السعودي مفاجأة كروية بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خطوة تأتي في إطار سلسلة تحركات تقوم بها السعودية للتقدم على خارطة الرياضة العالمية.

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وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية لتغيّر صورتها المحافظة في العالم. ويأتي هذا في اطار حملة غير مسبوقة لتحقيق انفتاح اجتماعي كبير.

في ما يلي استعراض لأهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتصبح لاعباً أساسياً في الرياضة:

- الرياضات الشتوية-

اختيرت السعودية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية للعام 2029 على أراضيها في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.

صورة وزعتها إدارة مدينة نيوم في 26 تموز/يوليو 2022 تظهر خطة تصميم الهيكلين المتوازيين المعروفين باسم "ذا لاين" في قلب مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر © - / نيوم/ا ف ب

وسيتم تنظيم هذه المسابقة الشتوية لـ"نيوم"، التي لا تزال قيد الإنشاء في صحراء تروجينا الجبلية الواقعة في شمال غرب الدولة الخليجية الغنية بالنفط، في خطوة تعرضت لانتقادات من منظمات بيئية.

وبعدها بخمس سنوات، تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب الآسيوية.

وكان وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أكد في مقابلة مع فرانس برس في آب/اغسطس الماضي أنّ استضافة الألعاب الأولمبية هو "المبتغى".

- فورمولا واحد-

استضافت المملكة في 2021 للمرة الأولى جائزة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، في مدينة جدة الساحلية.

والعام الماضي، طغى هجوم شنه المتمردون الحوثيون على منشأة نفطية سعودية إلى اندلاع حريق هائل بالقرب من حلبة الفورمولا واحد في جدة (غرب) خلال إحدى فترات التجارب.

وتخوض السعودية نزاعا داميا في اليمن دعماً للحكومة المعترف بها دوليا بمواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

- كرة القدم-

في تشرين الاول/اكتوبر 2021، اشترى كونسورتيوم مدعوم من السعودية نادي نيوكاسل الإنكليزي في خطوة أثارت احتفالات صاخبة لجمهوره وصلت حد رفع بعضهم علم السعودية أمام ستاد سانت جيمس بارك في شمال شرق إنكلترا.

مشجعون لنيوكاسل يحتفلون بشراء النادي من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودية أمام ملعب سانت جيمس بارك في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2021 © - / ا ف ب/ا ف ب

و يحتل نيوكاسل الآن المركز الثالث في الدوري المحلي، بعد تعثره في السنوات الأخيرة.

وستستضيف المملكة كأس آسيا 2027 وتأمل في استضافة كأس آسيا للسيدات في 2026. وتقوم السعودية حالياً بإجراء محادثات مع مصر واليونان بشأن محاولة تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

- الغولف-

تأثرت لعبة الغولف الاحترافية بظهور "ليف غولف"، وهو دوري انفصالي تموله السعودية نجح في جذب النجوم من جولة "بي جي إيه" الأميركية بجوائز مالية مذهلة تبلغ 25 مليون دولار لكل بطولة.

حقق الدوري الوليد والجدلي نجاحاً أولياً، فبرغم معارضة شرسة من البطولات الأميركية والأوروبية ورفضها السماح للاعبيها بالمشاركة، إلا أن ليف غولف (LIV Golf) جذب 16 لاعباً من المئة الاوائل.

وأقيمت إحدى جولات الدوري الذي ينظم على ملاعب محدودة وبصيغة فريدة لأول مرة في السعودية بمشاركة أقطاب اللعبة مثل الأسترالي كاميرون سميث والأميركي داستن جونسون في ملعب خارج مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

وحصد جونسون أكبر المستفيدين نحو 35 مليون دولار من إجمالي أموال الجوائز في الموسم الافتتاحي- بالإضافة إلى 150 مليون دولار بحسب تقارير لمجرد موافقته على اللعب.

وسيقوم دوري "ليف" بتوسيع تشكيلته المؤلفة من 54 حفرة هذا العام بجدول دولي مؤلف من 14 بطولة عالمية ويقدم 405 ملايين دولار كجوائز.

- الملاكمة-

في آب/أغسطس الماضي، استضافت المملكة بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بين الأوكراني أولكسندر أوسيك الذي أحرز اللقب على حساب البريطاني أنتوني جوشوا.

وكان جوشوا شارك سابقاً في 2019 في مباراة فاز فيها على الاميركي اندي رويز في مدينة الملك عبد الله الرياضية. وحصل جوشوا على مبالغ طائلة في المرتين رافضاً الانتقادات التي طالته بشأن "الغسيل الرياضي".

- رالي-

انطلق رالي دكار 2023 في 31 كانون الأول/ديسمبر للمرة الرابعة من السعودية. وبدأ تنظيمه في المملكة عام 2020.

فاز القطري ناصر العطية بالمرحلة الثانية من رالي دكار ويحتل المركز الثاني في الترتيب العام خلف الاسباني كارلوس ساينس. © فرانك فيف / ا ف ب/ا ف ب

واستهدف انفجار العام الماضي الفرنسي فيليب بوترون الذي اصيب بجروح خطيرة خلال نسخة 2022. وكان خمسة آخرون يستقلون السيارة أيضا.

- كريكيت-

توصلت شركة "أرامكو" السعودية النفطية العملاقة إلى اتفاق مع الاتحاد على رعاية عدد من بطولات الكريكيت الرئيسية حول العالم.

- الفروسية-

بدأت السعودية بتنظيم كأس السعودية للفروسية مع جائزة قدرها 20 مليون دولار، وهي الأغلى في العالم. وأقيمت ثالث نسخة العام الماضي. وأحرز جوادان مملوكان للسعودية النسختين الاخيرتين.

© 2023 AFP