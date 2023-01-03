"هلا رونالدو"... النصر يستعد لتقديم نجمه العالمي الجديد

© فايز نورالدين / ا ف ب

لافتة إعلانية تحمل صورة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد في شارع الملك فهد الرئيسي في العاصمة الرياض في الساعات الأولى من 3 كانون الثاني/يناير 2023

الرياض (أ ف ب) – سيظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء لأول مرة أمام الآلاف من مشجعي ناد النصر السعودي في الرياض، بعد قراره بمغادرة قارة أوروبا ولعب كرة القدم على المستوى العالمي للفوز بعقد مربح يتجاوز 200 مليون يورو في سنتين ونصف.

إعلان اقرأ المزيد

ويقدّم النادي السعودي لاعبه البالغ 37 عاماً والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات بمواجهة منافسة شرسة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بعد وصوله الإثنين مع عائلته ومساعديه.

وحطّت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو مساء الإثنين وسط أجواء ماطرة وباردة، استعدادا لتقديمه في اجواء حماسية وجنونية مساء الثلاثاء.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقع رونالدو مع النصر عقداً حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

ويمثل اللعب للنصر، بطل الدوري السعودي تسع مرات، تراجعا في مسيرة "الدون" والتي شهدت فوزه بأبرز الألقاب العالمية مع كل من يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصاً مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية احدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد ورالي دكار ومسابقات غولف ضمت صفوة اللاعبين وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي...

ويصل رونالدو في صفقة خيالية بعد أقل من ثلاثة أسابيع من نهاية كأس العالم في قطر المجاورة، وفيما تدرس المملكة التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة البطولة في عام 2030.

ومن المتوقع أن يملأ الجمهور مدرجات "مرسول بارك" البالغ سعته 25 ألف متفرج، بعد أن تلقى النادي 130 ألف طلب للتذاكر التي تبلغ قيمتها 15 ريالا (4 دولارات). وأعلن النصر تبرعه بعائدات بيعها لمنصة خيرية وطنية.

-"أراكم قريباً"-

وقبل إقلاعه من مدريد إلى الرياض الإثنين، نشر النصر على حسابه على تويتر مقطع فيديو لرونالدو يحيي فيه جمهوره الجديد قائلاً بالإنكليزية "أراكم قريباً".

واتخذت السلطات السعودية مساء الإثنين اجراءات امنية مشددة في محيط مطار الطيران الخاص في الرياض حيث انتشرت سيارات الشرطة ونقاط التفتيش.

وقال مسؤول في النادي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ رونالدو "جلب معه فريق مساعدين كبير وشركة أمنية خاصة".

وأثارت الصفقة الأهم في السعودية والخليج حماسة غير مسبوقة للجمهور الذي توافد إلى متجر النادي لطباعة اسم رونالدو على قمصان الفريق الصفراء والزرقاء. ونفدت قمصان الفريق من المتجر قبل مرور 24 ساعة على ضم النجم البرتغالي.

وزاد حساب النادي على انستغرام ملايين المتابعين في غضون ساعات قليلة.

ويستعد جمهور النادي الملقب في السعودية بـ "العالمي" لترديد أغنية خاصة لرونالدو ورفع تيفو خاص به (شعار يرسمه المشجعون على المدرج)، حسب ما أفاد مقربون من رابطة مشجعي النصر.

وقال مسؤول آخر في النادي إنّ حفل تقديم "سي آر 7" يتضمن كلمة لرئيس النادي مسلي آل معمر يعقبها كلمة للنجم البرتغالي أمام الجمهور وركله لبعض الكرات صوب المدرجات.

ويؤدي فريق النصر تدريباً على الملعب، لكنّ المسؤول في النادي قال إنّه "لم يتقرر بعد إذا كان رونالدو سيشارك في التدريب أم لا".

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وذكر كاتب عمود في صحيفة "غلف نيوز" الاماراتية أنّ "آسيا لم تشهد شيئا كهذا قط".

وأضاف "أينما ذهب، فهو محط اهتمام مضمون وإذا أبدى 10 في المئة فقط من متابعيه اهتمامًا بخطوته الأخيرة، فإن دوري المحترفين السعودي سيصبح واحدًا من أكثر الدوريات مشاهدة في كرة القدم العالمية".

ويتابع رونالدو 528 مليون شخص على انستغرام، وتحظى منشوراته بملايين التعليقات وعلامات الإعجاب.

وستستضيف السعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، ثم بعدها بخمس سنوات تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب الآسيوية. كما تترشح لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم للرجال والسيدات.

وأكّد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في مقابلة مع فرانس برس في آب/اغسطس الماضي أنّ استضافة الألعاب الأولمبية هو "المبتغى".

© 2023 AFP