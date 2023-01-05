الإمارات تعتقل رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر في السودان

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دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات الخميس إنها قادت عملية كبرى للشرطة الدولية في السودان أدت إلى توقيف رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر.

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وألقي القبض على مواطن إريتري يدعى "كيدان زكرياس حبت مريم المعروف باسم "كيدان" في الأول من كانون الثاني/يناير في السودان، وهو مطلوب بتهم من بينها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها.

واعتقل كيدان في إثيوبيا في العام 2020 ولكنه فر بعد عام واحد، وحكم عليه بعدها غيابيا بالسجن مدى الحياة.

وبحسب الانتربول فإن كيدان "مطلوب لقيادته منظمة اجرامية قامت على مدى عدة سنوات باختطاف وإساءة معاملة وابتزاز المهاجرين من شرق إفريقيا لتهريبهم إلى أوروبا".

وتشير التقديرات إلى أن كيدان قام بتهريب "مئات من الضحايا".

وبمساعدة الانتربول، بدأت السلطات الإماراتية العام الماضي تحقيقا استهدف شبكة كيدان، شمل شقيقه الذي "قام بغسل الأموال بالنيابة عنه" مشيرة إلى أن هذه المعاملات المالية "مكنت الضباط من تحديد موقع كيدان في السودان".

واعتقلت الشرطة السودانية كيدان في السودان في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، بحسب العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في الإمارات.

ونقل البيان عن السويدي قوله "بفضل احترافية وتفاني ضباط الشرطة لدينا، لن يتمكن أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين في العالم بعد الآن من ارتكاب أفعاله الدنيئة".

وأضاف "قمنا الآن بإغلاق أحد أهم طرق التهريب إلى أوروبا، والتي قامت بنقل آلاف المهاجرين بشكل غير قانوني من إريتريا واثيوبيا والصومال والسودان عبر ليبيا إلى أوروبا".

ومن ناحيته، قال ستيفن كافانا المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في الانتربول إن كيدان واحد من أكثر المجرمين "المطلوبين" في هولندا وثيوبيا ودول اخرى.

وأعرب كافانا عن امتنانه للسلطات الإماراتية واثيوبيا وهولندا والسودان التي قال إنها لعبت "دورا حاسما" في هذه القضية.

© 2023 AFP