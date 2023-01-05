الصين تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اعتماد موقف "محايد" بشأن مواجهة تفشي كوفيد-19

امرأة تساعد مريض في مستشفى تونغرين في شنغهاي في 3 كانون الثاني/يناير 2023

بكين (أ ف ب) – دعت الصين الخميس منظمة الصحة العالمية إلى اعتماد موقف "محايد" بشأن تفشي كوفيد-19، بعدما انتقدت المنظمة حصيلة الوباء التي تقدّمها بكين.

إعلان اقرأ المزيد

وكانت الصين قد رفعت فجأة، مطلع كانون الأول/ديسمبر، معظم تدابيرها لمكافحة تفشي كوفيد-19 التي كانت تساهم في حماية سكانها إلى حد كبير من الفيروس منذ العام 2020.

لكن منذ رفعها التدابير، تواجه الصين أسوأ طفرة إصابات كوفيد-19 على أراضيها، ما أحدث ضغطًا كبيرًا على المستشفيات ومحارق الجثث.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية الأربعاء تعريف الصين الجديد "الضيق للغاية" للوفيات الناجمة عن كوفيد-19، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد، وجددت تأييدها لإجراء فحوصات للوافدين من الصين.

وقال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين في مؤتمر صحافي في جنيف "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض في ما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات".

من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الخميس أمام صحافيين "نأمل أن (...) تحافظ منظمة الصحة العالمية على موقف مبني على العلم وموضوعي ومحايد وأن تلعب دورًا نشطًا في الاستجابة العالمية لتحديات الوباء".

وأكّدت ماو أن الصين تشارك "معلومات وبيانات مناسبة" بشأن وباء كوفيد-19، مشددة على "التعاون الوثيق" بين الصين ومنظمة الصحة العالمية.

وتحتسب الصين وفيات كوفيد-19 فقط للحالات التي توفي فيها أشخاص من مشاكل في التنفس حصرًا بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس. هذا التغيير في المنهجية يعني أن عدداً كبيراً من حالات الوفاة غير مدرج على أنه ناجم عن كوفيد-19.

ولم تسجّل الصين، التي يسكنها 1,4 مليار شخص، إلّا 23 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ كانون الأول/ديسمبر، رغم طفرة إصابات غير مسبوقة منذ ثلاثة أعوام فيها.

تجكس-سبر/كبج/أم

© 2023 AFP