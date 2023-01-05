القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية (وزارة الصحة الفلسطينية)

© جعفر اشتية / ا ف ب

صورة مؤرخة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 لمحتجين فلسطينيين يرشقون الحجارة على مركبات إسرائيلية في نابلس

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل الجيش الإسرائيلي الخميس فتى فلسطينيا خلال مواجهات في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

إعلان اقرأ المزيد

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" المؤلفة من مقاتلين من فصائل فلسطينية مختلفة أعلنوا منذ أشهر قرارهم "مقاومة الاحتلال بالسلاح"، أن اشتباكات وقعت بينها وبين القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم بلاطة فجرا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة "استشهد الطفل عامر أبو زيتون (16 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب لوكالة فرانس برس التعليق على العملية التي نفّذت خلال الليل.

وكتبت مجموعة "عرين الأسود" في بيان على تلغرام "قامت مجموعات عرين الأسود بالتَّصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيونيّْ (...) عقب اقتحامِهم لمخيم بلاطة فجر هذا اليوم".

وأبو زيتون هو رابع فلسطيني تقتله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية العام، وبينهم آدم عصام شاكر عياد (15 عاما) الذي قتل الثلاثاء في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية.

وقتل أكثر من 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا العام الماضي في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، حيث اعتبرت الأمم المتحدة ان العام 2022 هو العام الذي حصد أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ 2005.

وتسري مخاوف من تصعيد للعنف في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967، عقب تسلّم الحكومة الاسرائيلية الجديدة الأسبوع الماضي مهامها، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو.

© 2023 AFP