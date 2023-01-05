بطولة إنكلترا: تشلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي بادياشيل

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وقّع المدافع الفرنسي بنوا بادياشيل مع تشلسي الانكليزي قادمًا من موناكو الفرنسي

لندن (أ ف ب) – تعاقد نادي تشلسي لكرة القدم الخميس مع المدافع الفرنسي بنوا بادياشيل قادمًا من موناكو الفرنسي في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 40 مليون يورو.

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ووقّع قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عامًا "عقدًا لمدة سبع سنوات ونصف"، حسب بيان صادر عن النادي اللندني.

ولعب بادياشيل الفارع الطول (1.94 م) دوراً محورياً في موناكو، حيث ساهم في احتلال نادي الإمارة المركز الثالث في الدوري الفرنسي خلال الموسمين الماضيين.

خاض مباراته الدولية الاولى اثر نيله دعوة من مدرب "الديوك" ديدييه ديشان في أيلول/سبتمبر الماضي، لكنه لم يكن في عداد المنتخب الفرنسي في مونديال قطر.

وجاء في بيان تشلسي "يُعدّ بادياشيل مدافعًا مسيطرًا في الهواء، لكنه مرتاح بنفس القدر مع الكرة عند قدميه، وبامكانه لعب تمريرات قصيرة من الخلف أو تبديل اللعب لمسافات أطول".

في المقابل، أكد بادياشيل انه ينتظر بفارغ الصبر بدء مسيرته مع الفريق "في أفضل دوري في العالم".

ومن المرجح ان يتشارك اللاعب الفرنسي مركز قلب الدفاع الى جانب السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي المنتقل إلى تشلسي مقابل 38 مليون دولار في تموز/يوليو الماضي.

وافاد بيان مشترك لرئيس ومالك تشلسي الاميركي تود بوهلي وشريكه مواطنه بهداد إغبالي عن سرورهما بالتعاقد مع أحد أبرز المدافعين الواعدين في أوروبا.

وجاء في البيان "هو لاعب شاب ممتاز وسرعان ما اكتسب سمعة قوية لنفسه ويملك خبرة كبيرة برغم صغر سنه".

وأضافا "نحن على يقين من أنه سيشكل جزءًا مهمًا من فريقنا في السنوات القادمة".

© 2023 AFP