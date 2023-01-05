بطولة إيطاليا: اقفال المدرج الشمالي "كورفا نور" للاتسيو لمباراة بسبب هتافات عنصرية

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المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي يلعب على سبيل الإعارة مع ليتشي الايطالي من برشلونة الاسباني

روما (أ ف ب) – أعلنت لجنة الانضباط في الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس إغلاق المدرج الشمالي "كورفا نور" في الملعب الأولمبي في روما، وهو المدرج الذي يجمع ألتراس لاتسيو، لمباراة واحدة، غداة اطلاق هتافات عنصرية استهدفت لاعبي ليتشي المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي والجناح الزامبي لاميك باندا.

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وأكدت اللجنة التي استندت إلى تقرير حكم المباراة إلى أن "أنصار لاتسيو، الذي تجمعوا في موقف الزوار، كان معظمهم مسؤولاً (حوالي 1000 من أصل 1072)، وكرروا هتافات عنصرية ضد لاعبي ليتشي باندا وأومتيتي".

وتابعت "يُعزى هذا السلوك إلى مشجعي لاتسيو الذين يشغلون عادةً مدرج +كورفا نور+ في الملعب الأولمبي في روما أثناء المباريات على أرضهم (...) يُعاقب لاتسيو بإغلاق كورفا نور لمباراة".

واضطر حكم اللقاء الذي انتهى بفوز ليتشي على ضيفه لاتسيو 2-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من "سير أ" مع عودة عجلة المنافسات للدوران بعد التوقف بسبب مونديال قطر، إلى إيقاف اللقاء لبضع لحظات في الشوط الثاني بسبب صيحات عنصرية من جماهير الفريق الزائر استهدفت أومتيتي المنتقل على سبيل الإعارة من برشلونة الاسباني إلى ليتشي منذ الصيف الماضي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، سُمعت صرخات أخرى في الشوط الأول تستهدف باندا، زميل بطل العالم 2018 مع منتخب "الديوك".

وكان لاتسيو أدان في بيان هذه الهتافات و"أصحاب هذه البادرة الدنيئة المخزية والتي عفا عليها الزمن" وعرض "كما هي الحال دائما، أقصى تعاون مع السلطات لتحديد المسؤولين".

وشدد القطب الثاني للعاصمة الإيطالية على أن "مشجعي لاتسيو ليسوا عنصريين ولا يمكن ربطهم بقلة من الأفراد الذين يلحقون أضراراً جسيمة بصورة النادي".

وتتكرر الهتافات العنصرية في الملاعب الإيطالية، وخاصة من بعض جماهير لاتسيو الذين يبدون تعلقهم بالروابط مع التاريخ الفاشي للبلاد.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو عن "تضامنه مع صامويل أومتيتي ولاميك باندا".

وكتب عبر صفحته على انستغرام "دعونا نصرخ بصوت عالٍ وواضح: لا للعنصرية! أتمنى أن تنهض الغالبية العظمى من المؤيدين، وهم أناس طيبون، لإسكات كل العنصريين مرة واحدة وإلى الأبد!".

أما أومتيتي الذي غادر أرضية الملعب باكياً، فأعاد نشر هذه الرسالة في قصة عبر حسابه على انستغرام وارفقها بتعليق "فقط كرة القدم، المتعة، الفرح، الباقي لا يهم".

كما أمرت لجنة الانضباط في الدوري بإجراء تحقيق إضافي في هتافات عنصرية استهدفت مهاجم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو صدرت من قبل جماهير نابولي خلال المواجهة التي فاز بها "نيراتسوري" على ملعبه سان سيرو على متصدر الدوري 1-صفر.

© 2023 AFP