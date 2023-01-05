خليجي 25: البصرة جاهزة لاحتضان النهائيات الأولى في العراق منذ 1979

© حسين فالح / ا ف ب

البصرة (العراق) (أ ف ب) – استكملت مدينة البصرة استعداداتها لاستضافة النسخة 25 من كأس الخليج العربي في كرة القدم بين 6 و19 كانون الثاني/يناير الجاري، وسط تدفق مشجعي الدول بمشاركة ثمانية منتخبات، بعد عقود طال فيها انتظار احتضان العراق البطولة منذ المرّة الأولى عام 1979 في بغداد.

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وتعيش مدينة البصرة المعروفة بثرواتها النفطية ودفعها فواتير الحروب، مظاهر وكرنفالات اجتماعية وتراثية غير مسبوقة، استعدادا لهذا الحدث الكروي حيث يعود اليها أبناء الخليج بعد سنوات طويلة، بعد ان حرمتهم حرب الخليج الثانية التي تلت غزو الكويت من قبل النظام العراقي السابق.

تقع البصرة في اقصى جنوب البلاد على رأس الخليج وكانت تعرف سابقا بـ"بندقية العراق" لكثرة الأنهار المتفرعة في المدينة، وهي بوابة دول الخليج مع العراق والمتاخمة لدولة الكويت.

قال محافظ البصرة أسعد العيداني "لحظات تاريخية ستشهدها هذه المدينة وابناؤها مجددا وهم يلتقون ويستقبلون ابناء دول الخليج العربي، بعد ما كانت في وقت سابق مدينتهم المفضلة للسياحة والتجارة، وملتقى لهم مع ابناء البصرة".

السندباد

وتنطلق منافسات خليجي 25 الجمعة في حفل افتتاح على استاد البصرة الدولي، وصفته اللجنة المنظّمة بانه سيكون استثنائيا يعكس ارث وتاريخ المدينة وما تتميز به من علاقات حياتية واجتماعية مشتركة مع بقية دول منطقة الخليج العربي، وجاءت تعويذة البطولة وفق هذه الخصوصية.

اختير السندباد البحري الشخصية الأسطورية من حكايات ألف ليلة وليلة الذي جاب البحار والمحيطات بتجارته منطلقا من البصرة تعويذة لخليجي 25 © حسين فالح / ا ف ب

اختير السندباد البحري الشخصية الأسطورية، من حكايات ألف ليلة وليلة الذي جاب البحار والمحيطات بتجارته منطلقا من البصرة، تعويذة لخليجي 25، التي تحكي قصص رحلاته البحرية السبع، وها هو يعود الى المدينة برحلة ثامنة بصحبة شقيقاته السبع، في إشارة الى منتخبات الدول السبع المشاركة.

وكانت التوترات السياسية والحروب العسكرية التي ادخلت المنطقة في تلك الاجواء اثر غزو العراق لدولة الكويت عام 1990، اقصت العراق من بطولة كاس الخليج بعد ما كان واحدا من اركانها التنافسية التقليدية. وفي سجل مشاركاته التي استهلها أول مرة عام 1976 في الدورة الرابعة في قطر ثلاثة القاب.

وبعد أربعة عشر عاما من العزلة والابعاد، عاد العراق الى فلك البطولة في الدوحة 2004.

واتخذت الاجهزة الحكومية تسهيلات متعلقة بدخول مشجعي المنتخبات عبر المنفذ الحدودي بسهولة حيث تمنح تأشيرات مجانية لهم.

كما تشهد البصرة اجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية اقدمت عليها قيادة العمليات العسكرية في المدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تهدف تأمين مقرات اقامة الوفود المشاركة في البطولة والمراكز العامة ومناطق المشجعين.

العراق وعمان افتتاحاً

تُفتتح المنافسات بمواجهة تقليدية الجمعة ضمن المجموعة الأولى بين صاحب الأرض وعُمان على استاد البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، يطمح فيها "أسود الرافدين" لتحقيق فوز سابع على حساب "الأحمر" العماني الباحث عن فوز ثالث.

استوحي تصميم استاد البصرة من جذع شجرة النخل التي تشتهر المدينة العراقية بزراعتها © حسين فالح / ا ف ب

من المنتظر أن تكون خليجي 25 أول تحدّ سيواجهه الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للمنتخب العراقي في أول ظهور رسمي له بعد تعيينه "المنتخبات كلها طامحة للمنافسة في هذه البطولة، لدينا مجموعة شبابية من اللاعبين لنا ثقة بقدراتهم على الرغم من مشاركتهم الاولى. كنت اتطلع لمشاركة اكبر عدد من اللاعبين المحترفين في دوريات اوربية ولم تسنح الفرصة لهم للالتحاق الا لعدد قليل".

وجد بعد مباراة العراق والكويت الودية التي انتهت بفوز باهت على حساب "الأزرق" الكويتي بهدف دون رد، حاجة لتدارك الموقف مبكراً، فطلب من الاتحاد العراقي استدعاء لاعبي الشمال والمرخية القطريين أمجد عطوان وأيمن حسين لتعزيز قدرات المنتخب.

وعن الأسلوب المتبع ولكونه عمل في المدرسةِ الإسبانية، أوضح "بكل تأكيد سنعتمد على أسلوبِ الإسبان في اللعب، ونسعى إلى فرض طريقة لعب معينة تكون قريبةً من الإسبانيّة".

في المقابل، يأمل المنتخب العماني المتجدّد بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش (67 عاماً) المُعيّن مطلع 2020، في استعادة ذكريات نهائي خليجي الكويت 2017 عندما توّج بلقبه الثاني بعد الأول على ارضه في 2009.

يحصد الفائز كأس الخليج العربي في كرة القدم يوم 19 كانون الثاني/يناير 2023 © حسين فالح / ا ف ب

ويدشّن المنتخب اليمني مشاركته بملاقاة المنتخب السعودي تحت 23 سنة بقيادة المدرب سعد الشهري على استاد البصرة أيضا في ثاني مباريات المجموعة.

ويدخل المنتخب السعودي الأولمبي، البطولة متسلحا بعرض المنتخب الاول في مونديال قطر 2022، حيث حقق فوزاً تاريخياً على الأرجنتين البطلة 2-1 قبل أن يقصى من دور المجموعات.

ويدرك المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب صعوبة المواجهة الافتتاحية مع السعودية لكن "المنتخب مرّ بظروف جيدة خلال فترة الاستعدادات. المنتخب اليمني في مجموعة قوية ونسعى للندية أمامها".

مجموعة ثانية غامضة

تكاد تكون المجموعة الثانية التي تضم حاملة اللقب البحرين وقطر والكويت والامارات غامضة وعرضة للتقلبات والاحتمالات، طالما تمتلك هذه المنتخبات ارثا في القاب البطولة.

تقام مباريات المجموعة الثانية على استاد الميناء الأولمبي © حسين فالح / ا ف ب

وفيما دخلت البحرين على خط التتويج وخطفت لقب نسخة 2019 في الدوحة، تتربع الكويت على رأس حاصدي الألقاب (10)، مقابل 3 لكل من السعودية وقطر والعراق، ولقبين لكل من الإمارات وعمان.

وتستهل البحرين بقيادة البرتغالي هيليو سوزا الحملة الصعبة بمواجهة الامارات الجمعة على استاد الميناء، وفي اليوم عينه يواجه الازرق الكويتي نظيره القطري المشارك أيضاً بتشكيلة شبه رديفة.

وهذا الظهور الاول للعنابي بعد مونديال مخيب على أرضه، بعهدة مدرّبه الجديد البرتغالي برونو بينيرو الذي سيتولى القيادة، بدلا من الإسباني فيليكس سانشيس الذي تخلى الاتحاد القطري عن خدماته بعد تعرضه لثلاث خسارات موجعة في المونديال وحلوله أخيرا.

تشارك ثمانية منتخبات في بطولة خليجي 25 © حسين فالح / ا ف ب

كما يسعى المنتخب الكويتي وهو يمر بفترة بناء حديثة العهد للظهور بواقع جديد يعيد الثقة لجماهيره بقيادة مدربه البرتغالي روي بينتو المعيّن قبل اربعة اشهر، متطلعا الى انطلاقة مناسبة امام الامارات الذي مازال منتخبها يواجه فترات غير مستقرة على صعيد الاعداد وخوض المنافسات.

ويقود الارجنتيني رودولفو أروابارينا الإمارات منذ مطلع عام 2022 بعد اقالة الهولندي بيرت فان مارفيك نتيجة اهتزاز مستوى المنتخب وتراجع نتائجه، وقد استبعد عن تشكيلته الهداف التاريخي علي مبخوت.

© 2023 AFP