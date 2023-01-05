دورة أديلايد: ديوكوفيتش الى ربع النهائي

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الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بفوزه على الفرنسي كنتان آليس في دورة اديلايد الاسترالية في ككرة المضرب. 5 كانون الثاني/يناير 2023

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش تخلفه في المجموعة الأولى 2-5 أمام الفرنسي المغمور كنتان آليس المصنف 64 عالميا قبل ان يحتاج الى جولتين فاصلتين ليفوز عليه 7-6 (7-3) و7-6 (7-5) الخميس ويبلغ الدور ربع النهائي من دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب.

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ديوكوفيتش الذي يعود للمشاركة في الدورات الاسترالية استعدادا لأول بطولة كبيرة في الغراند سلام المقررة في ملبورن في 16 الحالي بعد غياب العام الماضي لأنه رفض التلقيح ضد كوفيد-19 وتم ترحيله بعد وصوله الى الأراضي الاسترالية، خسر ارساله في مطلع المباراة ثم وجد نفسه متخلفا 2-5، لكنه نجح في استعادة توازنه ليفرض التعادل وجولة فاصلة (تاي بريك) فاز بها 7-3.

وظل التعادل قائما في المجموعة الثانية التي شهدت سيناريوا مماثلا للأول انهاه الصربي بعد جولة فاصلة.

اشاد ديوكوفيتش بمنافسه الفرنسي بقوله "لعب آليس كما لو انه من بين أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم. لقد قدم اداء رائعا".

وأضاف "لم ابدأ المباراة بشكل جيد وكان يرسل بطريقة جيدة. كان من الصعب علي كسر ارساله وبالتالي الحسم بجولتين فاصلتين كان أمرا منطقيا".

ويستعد ديوكوفيتش لخوض غمار بطولة استراليا المفتوحة حيث يسعى الى احراز لقبه العاشر وسيلتقي في الدور التالي مع الكندي دنيس شابوفالوف الذي خسر مبارياته السبع التي جمعته بالصربي حتى الآن.

© 2023 AFP