دوري "أن بي ايه": تألق جديد ليانيس مع "تريبل دبل"

© كول بورستون / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو يسجل في سلة تورونتو رابتورز خلال لقاء الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 5 كانون الثاني/يناير 2023

واشنطن (أ ف ب) – واصل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تألقه في صفوف ميلووكي باكس وقاده الى الفوز على تورونتو رابتورز 104-101 بعد التمديد بتسجيله "تريبل دبل" ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل يانيس 30 نقطة مع 20 متابعة و10 تمريرات حاسمة بينها الأخيرة لزميله غرايسون ألن الذي سجل ثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي ب11 ثانية ليفرض التعادل فالتمديد.

وهي المرة الحادي والثلاثون التي ينجح فيها يانيس في تسجيل "تريبل دبل"، والسادسة ينجح فيها في تسجيل 30 نقطة مع 20 متابعة. وجاء تألق اليوناني بعد تسجيله 55 نقطة (رقم قياسي شخصي) في سلة واشنطن ويزاردز قبل يومين.

واوقف شيكاغو بولز سلسلة انتصارات بروكلين نتس عند 12 بالفوز عليه 121-112 في مبارة ساهم فيها ثلاثة لاعبين في الانتصار وهم ديمار ديروزان وباتريك وليامس وسجل كلاهما 22 نقطة واضاف زميلهما المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 21 نقطة، في حين لم ينفع تالق كيفن دورانت وتسجيله 44 نقطة في ابعاد الهزيمة عن فريقه في حين اضاف كايري إيرفينغ 25 نقطة للخاسر ايضا.

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزا صعبا على فينيكس صنز 90-88 بفضل كاريس لو فير (21 نقطة) ودونوفان ميتشل (21 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة) علما بان الاخير أمضى امسية تاريخية بتسجيله 71 نقطة في سلة شيكاغو بولز قبل يومين.

ولم يتأثر فيلادلفيا سفنتي سيسكرز بغياب جويل امبيد وتغلب على انديانا بايسرز 129-126 بعد التمديد بفضل 26 نقطة لجيمس هاردن.

تقدم فيلادلفيا بفارق 13 نقطة في نهاية الربع الثالث لكنه وجد نفسه متخلفا قبل 57 ثانية من نهاية الوقت الاصلي قبل ان ينجح في فرض التمديد ويخرج فائزا.

وتألق جالن برانسون في صفوف نيويورك نيكس الفائز على سان انتونيو 117-114 بتسجيله 38 نقطة.

وحقق ممفيس غريزليز فوزه الرابع تواليا على وكان على تشارلوت هورنتس 131-107 بينها 23 نقطة لجا مورانت.

والفوز هو الرابع والعشرون لغريزليز مقابل 13 هزيمة ليتقاسم صدارة المنطقة الغربية مع دنفر ناغتس.

وسقط غولدن ستايت ووريرز بشكل مفاجىء امام ديترويت بيستونز 119-122 وذلد بعد تحقيقه 5 انتصارات تواليا. وسجل صديق باي ثلاثية ليحسم النتيجة في الرمق الاخير.

وتغلب لوس انجليس ليكرز على ميامي هيت 113-106 على لارغم من غياب نجمه ليبرون جيمس المريض وسجل له الالماني دينيس شرودر 32 نقطة واضاف راسل وستبروك (21 نقطة مع 9 نقاط و8 تمريرت حاسمة).

وفي المباريات الاخرى، فاز اتلانتا هوكس على ساكرامنتو كينغز 120-117، ومينيسوتا تمبروولفز على بورتلاند ترايل بلايزرز 113-106، ونيو أورليانز بيليكانز على هيوستن روكتس 119-108، وأورلاندو ماجيك على أوكلاهوما سيتي ثاندر 126-115.

© 2023 AFP