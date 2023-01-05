سيول تقول إن مسيّرة كورية شمالية دخلت منطقة حظر طيران فوق مكتب الرئاسة في سيول

© انطوني والاس / ا ف ب

سيول (أ ف ب) – أكد الجيش الكوري الجنوبي الخميس أن مسيّرة كورية شمالية اخترقت منطقة حظر الطيران حول المكتب الرئاسي خلال توغل نادر الشهر الماضي كانت قد نفته في السابق.

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وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في العام 2022 مع اجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريبا بما في ذلك إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات هو الأكثر تقدما على الإطلاق.

وأرسلت بيونغ يانغ خمس مسيّرات عبر الحدود إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية في 26 كانون الاول/ديسمبر، وهو أول حادث من نوعه منذ خمس سنوات، ما دفع سيول إلى إرسال طائرات نفاثة للرد.

وكان الجيش الكوري الجنوبي اعتذر بعد فشله في إسقاط أي من المسيّرات رغم عملية استمرت خمس ساعات، وبرر ذلك بأن المسيّرات "صغيرة جدا".

كما نفت مرارا تقارير تفيد أن المسيّرات اخترقت منطقة حظر الطيران الرئيسية والمعروفة باسم "بي-73" والتي تشمل الأجواء فوق مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونغ-جون الخميس "ليس صحيحا أن (المسيّرة الكورية الشمالية) لم تمر فوق يونغسان" في إشارة إلى المنطقة التي يوجد ضمنها المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع.

وأوضح مسؤول عسكري أن تحقيقا أظهر أن "أثر مسيّرة صغيرة للعدو" مرّ عبر الطرف الشمالي لمنطقة حظر الطيران.

وتابع "أوضحنا أنه لا توجد مشكلة في ما يتعلق بأمن مكتب يونغسان".

© 2023 AFP