كأس فرنسا: غياب ثلاثي "الرعب" ميسي ونيمار ومبابي أمام شاتورو

مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام شاتورو في دور الـ 32 من كأس فرنسا لكرة القدم في كامب دي لوج بالقرب من باريس في 5 كانون الثاني/يناير 2025

سان-جرمان-اون-لاي (فرنسا) (أ ف ب) – يغيب ثلاثي "الرعب" الهجومي بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي "أم أن أم" عن مواجهة فريقهم باريس سان جرمان الذي يحلّ ضيفاً على شاتورو من الدرجة الثالثة في دور الـ 32 من كأس فرنسا لكرة القدم الجمعة.

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وفي حين يواصل نيمار علاجه من التواء في الكاحل تعرض له خلال مشاركته بكأس العالم الاخيرة، يغيب ميسي، العائد حديثاً إلى فرنسا بعد تتويجه بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، للراحة.

وحصل مبابي الذي خسر نهائي مونديال قطر أمام أرجنتين ميسي بركلات الترجيح والمغربي أشرف حكيمي صاحب الانجاز التاريخي مع "أسود الأطلس" بوصولهم إلى المربع الذهبي في العرس الكروي على اجازة.

قال مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه في مؤتمر صحافي عشية اللقاء المنتظر "تم التخطيط لغياب نيمار (...) لبعض الوقت. كما تم تقييم اللاعبين الذين عادوا من كأس العالم من قبل طاقمنا الطبي، وقررنا أن نيمار سيعالج كاحله الذي تعرض لالتواء في الوقت الحالي".

وعانى البرازيلي من التواء في الكاحل الأيمن في أولى مباريات البرازيل في مونديال قطر أمام صربيا (2-صفر)، قبل أن يعود للمشاركة في دور الـ16، مسجلاً أحد أهداف "سيليساو" أمام كوريا الجنوبية 4-1، قبل أن يخرج "راقصو السامبا" من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح 2-4، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان نيمار افتتح التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي أمام كروتيا، ليسجل هدفه الـ 77 بقميص البرازيل ويعادل الرقم القياسي للراحل الأسطورة بيليه.

ورداً على سؤال حول نيمار، الذي عاد محبطًا من قطر بعد فشل بلاده في احراز اللقب وتعرّضه للطرد في المواجهة الاخيرة ضد ستراسبورغ في الدوري، أجاب غالتييه "لست قلقًا على الإطلاق".

وعن ميسي قال المدرب الفرنسي "أردنا أن يتعافى في المنزل مع أسرته. من الواضح أنه لن يلعب غداً (الجمعة)" متمنيًا ان يكون "البرغوث" الارجنتيني حاضرا في المواجهة أمام أنجيه الأربعاء القادم ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من "ليغ1".

وتمنى غالتييه أن تحتفل جماهير ملعب "بارك دي برانس" بميسي المتوج باللقب العالمي، قائلاً "أتمنى أن تحتفل جماهيرنا به، فهو ليو ميسي. نحن محظوظون للغاية لوجوده معنا".

في المقابل، حصل مبابي وحكيمي على إجازة لبضعة أيام بعد عودتهما باكراً إلى تمارين نادي العاصمة في أعقاب مونديال 2022.

© 2023 AFP