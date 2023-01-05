مدرب بنفيكا ينتقد تشلسي بشأن بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس

يسعى تشلسي الانكليزي للتعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس أفضل لاعب شاب في مونديال قطر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022

لشبونة (أ ف ب) – انتقد الالماني روجر شميت مدرب بنفكيا البرتغالي لكرة القدم الخميس محاولات تشلسي الانكليزي التعاقد مع لاعب الوسط بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس، والمرتبط مع النادي ببند جزائي يجيز تحرير عقده بقيمة 120 مليون يورو.

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قال المدرب البالغ 55 عاماً رداً على سؤال في مؤتمر صحافي عن الضغوطات التي يمارسها النادي الانكليزي للظفر بخدمات فرنانديس "هناك أحد الأندية الذي يريد التعاقد مع لاعبنا. هو يعلم أننا لا نريد بيعه وانه لا يمكنه التعاقد معه فقط إلا إذا دفع البند. الوضع واضح للغاية".

وتابع "ما يفعله النادي الذي يريد شراء إنسو هو عدم احترام لنا جميعاً في بنفيكا ولا يمكنني قبول ذلك. دفع اللاعب إلى الجنون، ثم التظاهر بأنه يستطيع دفع البند، ثم محاولة التفاوض لاحقاً. أعتقد أن هذا ليس ما أسمعه كعلاقة جيدة بين الأندية".

وكان بنفكيا تعاقد مع فرنانديس الذي يجيد القيام بعدة أدوار في خط الوسط قادماً من ريفر بلايت الأرجنتيني في تموز/يوليو الماضي مقابل 10 ملايين يورو في صفقة تمتد حتى عام 2027، ليؤكد فور وصوله انه يرى ناديه الجديد كـ "نقطة انطلاق" نحو أندية أوروبية أكثر قوة.

وبعدما استدعاه المدرب ليونيل سكالوني للانضمام إلى "راقصي التانغو" في مونديال قطر، فرض فرنانديس، ابن الـ 22 عاماً، نفسه في التشكيلة الاساسية وفاز باللقب العالمي، كما اختير افضل لاعب شاب في البطولة.

ومنذ تكريس "ألبيسيليستي" في قطر، غاب فرنانديس عن عدة حصص تدريبية لبنفيكا بهدف السفر إلى الارجنتين من دون اذن مسبق من ناديه، ما يمكن أن يعرضه لعقوبات تأديبية، حسب ما أكد مدربه شميت.

© 2023 AFP