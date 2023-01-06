أستراليا المفتوحة: المصنف أول ألكاراس يعلن عدم مشاركته بداعي الاصابة

باريس (أ ف ب) – أعلن الاسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالمياً، الجمعة عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تقام من 16 حتى 29 الشهر الحالي جراء تعرضه لاصابة في ساقه اليمنى أثناء خوضه للتمارين.

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وكتب اللاعب الشاب البالغ 19 عاماً بطل أميركا المفتوحة عبر حسابه على تويتر "في حين كنتُ في أفضل حالاتي خلال فترة التحضير للموسم، تعرضت لإصابة من خلال القيام بحركة خاطئة أثناء التدريب"، مضيفًا "للأسف لن أستطيع المشاركة في أستراليا الفتوحة".

وأضاف "لقد عملت بجد للوصول إلى أفضل مستوى لأستراليا، لكن لسوء الحظ، لن أكون قادراً على المشاركة في دورة كويونغ أو بطولة أستراليا المفتوحة. إنه وقت عصيب، لكن يجب أن أبقى متفائلاً، وأتعافى وأتطلع إلى الأمام. سنتقابل مجدداً في بطولة أستراليا المفتوحة 2024".

وبات ألكاراس في سن الـ 19 عاماً أصغر لاعب يتربع على قمة كرة المضرب منذ إنشاء التصنيف العالمي للاعبين المحترفين "آيه تي بي" في عام 1973 بفوزه في أيلول/سبتمبر الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، مفتتحاً باكورة انتصاراته في بطولات الغراند سلام.

كما بات بعدها بأشهر، اصغر لاعب في تاريخ الكرة الصفراء ينهي العام متربعاً على الصدارة.

غير أن لعنة الاصابات لاحقت ألكاراس حيث أجبره تمزق في معدته على الانسحاب من الدور ربع النهائي لدورة باريس للماسترز للألف نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليسدل الستار على موسمه التنافسي قبل الأوان. كما حرمته هذه الاصابة من المشاركة في البطولة الختامية التي تجمع أفضل 8 لاعبين في العام التي أقيمت في تورينو وفي كأس ديفيس للفرق.

وانتظر الجميع عودته إلى ملبورن بهدف رؤية منافسة محتملة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أفضل لاعب على الملاعب الصلبة (تسعة ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة وثلاثة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة)، علماً أن الفائز بـ21 لقباً كبيراً غاب عن منافسات بطولتي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز العام الماضي بسبب رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا.

© 2023 AFP