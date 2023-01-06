بطولة ألمانيا: المغربي مزراوي يغيب عن بايرن لمضاعفات إصابته بكوفيد خلال المونديال

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برلين (أ ف ب) – سيغيب المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي عن بايرن ميونيخ الالماني لعدة أسابيع بسبب تداعيات إصابته بفيروس كوفيد-19 خلال مونديال قطر 2022، وفق ما أعلن النادي الألماني الجمعة.

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وقال بايرن إن مزراوي (25 عامًا) خضع لفحوصات أظهرت "التهابًا طفيفًا في التامور" أي الغشاء المحيط بالقلب، مضيفًا أن مدافعه سيغيب عن المعسكر الشتوي في قطر التي توجه إليها الفريق الجمعة.

وحسب بيان للنادي الألماني، جاءت نتيجة اختبار مزراوي إيجابية بكوفيد-19 خلال كأس العالم التي أقيمت في قطر الشهر الماضي، مما تسبب في غيابه عن ربع النهائي أمام البرتغال (1-0) في 10 كانون الاول/ديسمبر عندما أصبح المغرب أول بلد إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

كما خرج عند استراحة الشوطين خلال الخسارة ضد فرنسا في نصف النهائي (صفر-2)، ولم يشارك في مباراة تحديد المركز الثالث التي خسرها فريق "أسود الاطلس" ضد كرواتيا (2-1).

في ظل عدم إلزامية اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بانتظام، لم يتم تحديد سبب هذا الغياب، بعد الإصابة الأولية التي تعرض لها خلال المباراة الاولى في دور المجموعات ضد كرواتيا التي انتهت بالتعادل السلبي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

لم يذكر النادي الألماني مدة غيابه، لكن صحيفة بيلد اليومية أشارت الى فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

في العام الماضي، غاب زميله الكندي ألفونسو ديفيس أربعة أشهر عن الملاعب بسبب مضاعفات في القلب بعد إصابته بكوفيد.

ويعتبر غياب مزراوي نبأ سيئًا لبايرن الذي يتعامل مع الإصابات الخطيرة لمدافعه الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز (في الركبة) وحارسه وقائده مانويل نوير (كسر في الساق) اللذين سيغيبان للفترة المتبقية من الموسم.

وسيواجه النادي البافاري باريس سان جرمان الفرنسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل. ويستهل متصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه فرايبورغ (34 مقابل 30)، العودة بحلوله ضيفًا على لايبزيغ الثالث في 20 الشهر الحالي ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة.

© 2023 AFP