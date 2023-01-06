دورة أديلايد: مدفيديف وسابالينكا الى نصف النهائي

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الروسي دانييل مدفيديف يتصدى لكرة مواطنه كارن خاشانوف خلال دورة اديلايد الاسترالية في كرة المضرب. 6 كانون الثاني/يناير 2023

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – بلغ الروسي أندريه مدفيديف الدور نصف النهائي من دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب بفوزه على مواطنه كارن خاشانوف 6-3 و6-3 الجمعة.

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وضرب مدفيديف موعدا مع الفائز من مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش والكندي دينيس شابوفالوف اللذين يلتقيان لاحقا.

وقال مدفيديف "ليس من السهل مواجهة مواطن لك. أنا سعيد لانني نجحت في الارتقاء بمستواي لا سيما في نهاية كل مجموعة ولبلوغي الدور نصف النهائي". واضاف "أنا ألعب بطريقة جيدة حاليا وهذا هو الأهم بنظري".

وحسم مدفيديف المجموعة الاولى عندما كسر ارسال منافسه مرتين. لكن خاشانوف تقدم 3-1 في المجموعة الثانية ليرد مواطنه بالفوز بالأشواط الخمسة التالية ويفوز بالمباراة.

وتابع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا مفاجآته في هذه الدورة، فبعد ان اطاح بالدنماركي هولغر رونه المصنف 11 عالميا، تغلب على الاسترالي أليكس بوبيرين 7-6 (7-4) و6-7 (8-10) و6-2.

ويلتقي الياباني في نصف النهائي مع الاميركي سيباستيان كوردا الذي تغلب على الايطالي يانيك سينر 7-5 و6-1. وعانى الإيطالي من اصابة في وركه وتلقى العلاج وبدأ متأثرا بها لا سيما في المجموعة الثانية.

وفي فئة السيدات، تخطت البيلاروسية أرينا سابالينكا منافستها التشيكية ماركيتا فاندروسوفا 6-3 و7-5 في ظل حرارة مرتفعة لتبلغ الدور نصف النهائي.

وقالت سابالينكا المصنفة ثانية في الدورة "كانت المباراة صعبة وكافحت منافستي حتى النهاية. انا سعيدة للخروج فائزة بهذه المباراة".

واضفت "اشعر بأني ألعب على أرضي هنا ولهذا السبب العب بطريقة جيدة. لم اخسر اي مجموعة حتى الان وآمل بالمواصلة على هذا النحو".

وتلتقي سابالينكا مع الرومانية المخضرمة ايرينا كاميليا بيغو التي حققت المفاجأة بفوزها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-5 و6-4.

© 2023 AFP