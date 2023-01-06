دوري "أن بي ايه": فوز عريض لبوسطن على مافريكس

© ماتيو ستوكمان / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية فوزا عريضا على دالاس مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش 124-95 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفضل تريبل دبل لنجمه جايسون تاتوم.

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وخاض بوسطن المباراة وهو يملك أفضل سجل في الدوري على الرغم من خسارته مباراتيه الاخيرتين، وقال تاتوم في هذا الصدد "كنا ندرك انه يتعين علينا القيام برد فعل ما. خسرنا مباراتين تواليا لكنهما لا تحددان موسمنا".

وسجل تاتوم 22 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة وهي المرة الثانية فقط في مسيرته التي يحقق فيها عشر او اكثر في ثلاث فئات احصائية. واضاف جايلين براون 19 نقطة لبوسطن الذي وضع حدا لسبعة انتصارات تواليا لدالاس.

اما نجم دالاس دونتشيتش والذي سجل معدلا مقداره 46.2 نقطة و12.7 متابعة و10 تمريرات حاسمة في المباريات الخمس الاخيرة لفريقه، فاكتفى بتسجيل 23 نقطة علما بانه لم يخض الربع الاخير بأكمله بعد ان تقدم بوسطن بفارق 24 نقطة في نهايته.

وعانى دونتشيتش خلال المباراة من اصابة في كاحله اثرت على مستواه بدليل نجاحه في 7 محاولات فقط من اصل 23 باتجاه السلة وفشل في رمياته الثلاثية الست.

وعلى الرغم من الخسارة بقي دالاس رابعا في المنطقة الغربية.

وبقي دنفر ناغتس متصدر للمنطقة الغربية بفوز صريح على لوس انجليس كليبرز 122-91.

وسجل 7 لاعبين في صفوف الفائز اكثر من 10 نقاط ابرزهم جمال موراي مع 18 في حين اكتفى النجم الصربي نيكولا يوكيتش ب12 نقطة فقط.

في المقابل، لم يتخط اي لاعب في كليبرز حاجز العشر نقاط وساهم كل من نجمي الفريق كاوهي لينارد وبول جورج ب9 نقاط فقط.

وتغلب ممفيس غريزليز على اورلاندو ماجيك 123-115 بفضل 32 نقطة لجا مورانت و31 جارين جاكسون.

وحسم ممفيس النتيجة بنسبة كبيرة عندما تقدم بفارق 25 نقطة منتصف الربع الثالث قبل ان ينتفض اورلاندو في ما تبقى من المباراة بفضل تألق نجمه باولو بونشيرو الذي انهى المباراة ب30 نقطة.

وسجل الفنلندي لوري ماركانن 49 نقطة (رقم قياسي شخصي) ليقود يوتا جاز الى الفوز على هيوستن روكتس 131-114.

© 2023 AFP