رالي دكار: العطية الاسرع في المرحلة السادسة وانسحاب "مستر دكار"

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الرياض (أ ف ب) – بات السائق القطري ناصر صالح العطية في وضع مريح جداً للظفر بلقبه الخامس في رالي دكار الصحراوي المقام في المملكة العربية السعودية، بعدما حقق الجمعة التوقيت الاسرع في المرحلة السادسة، في حين انسحب مطارده المباشر الفرنسي ستيفان بيترهانسيل اثر تعرضه لحادث.

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ونجح العطية (تويوتا غازو رايسينغ) في تسجيل أسرع توقيت في المرحلة الممتدة من حائل إلى الرياض بمسافة 358 كيلومتراً من إجمالي 918، والتي تم اختصار مسافة 100 كلم من المرحلة الخاصة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في السعودية هذا الأسبوع.

وفي حال عدم حصول مفاجآت مدوية، سيكون "أمير الكثبان الرملية" على موعد مع تتويج خامس في مسيرته المظفرة بالألقاب بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022 في الدمام في 19 الشهر الحالي.

قال العطية "كانت مرحلة صعبة للغاية، ولم تكن سهلة"، مضيفاً "اعتمدنا القيادة الضاغطة ولكن في آخر 40 كيلومتراً كسرنا مضخة مقود التوجيه الذي تعطل نهائياً".

وأردف "تسرب الكثير من الزيت، لكننا سنحاول إصلاح العطل وبعد ذلك سنتوجه إلى الرياض".

وتقدم العطية على الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين رايد إكستريم)، بطل العالم للراليات تسع مرات، بفارق 3:29 دقائق، في حين وصل الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) في المركز الثالث بفارق 8:52 دقائق.

وتقدم لاتيغان إلى المركز الثاني في الترتيب العام، متأخراً بفارق ساعة و6 دقائق عن العطية، في حين نجح البرازيلي لوكاس مورايس (أوفردرايف رايسينغ) في الاستئثار بالمركز الثالث بفارق ساعة و13 دقيقة عن المتصدر.

وتعرض بيترهانسيل (أودي هايبريد) الملقب بـ "مستر دكار" والفائز باللقب 14 مرة (6 في فئة الدراجات النارية و8 في فئة السيارات) لحادث على سرعة عالية بعد 212 كيلومتراً من نقطة البداية.

وأفاد الفرنسي وكالة فرانس برس انه لا يتذكر كيف تهاوت السيارة بعد الحادث وذلك من شدة تأثير السقوط القوي، مشيراً إلى أن ملاحه إدوارد بولنجيه هو من أمسك بمقود السيارة قبل أن تتوقف.

ولم يتعرض بيترهانسيل لاصابات جسدية، إلا أن ملاحه عانى من "آلام في الظهر" وتم نقله جواً إلى مستشفى محلي لإجراء مزيد من الفحوصات.

ولم تكن حال الاسباني كارلوس ساينس، الفائز باللقب 3 مرات وزميل بيترهانسيل في أودي، أفضل، إذ كان بدوره ضحية للكثبان الرملي ذاته.

ورغم أن ساينس وملاحه لم يتعرضا لاي اصابات، إلا ان السيارة تعرضت لاضرار فادحة، إضافة إلى تمزق الإطار الامامي الايسر.

وخسر ساينس، صاحب المركز الرابع في الترتيب العام صباح الجمعة، الكثير من الوقت لإصلاح الأعطال في حين تبخرت آماله بالمنافسة على اللقب.

في فئة الدراجات النارية، حقق الارجنتيني لوتشيانو بينافيديس (هوسكفارنا) التوقيت الاسرع.

وهو الدراج السابع المختلف الذي يحرز اسرع توقيت خلال 7 أيام، من ضمنها المرحلة التمهيدية.

وفرض بينافيديس (27 عاماً) الشقيق الاصغر لكيفن، نفسه في الصدارة بفارق 56 ثانية عن زميله الاميركي سكايلر هاوز الذي زاد تقدمه في الترتيب العام الموقت إلى 3:31 دقائق عن أقرب مطارديه الاسترالي توبي برايس (كاي تي أم) الذي حلّ ثالثاً مع نهاية المرحلة.

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو رايسينغ) 24:00.48 ساعة

2- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1:06.50 ساعة

3- البرازيلي لوكاس مورايس (أوفردرايف) بفارق 1:13.19 س.

4- الجنوب إفريفي جينيل دو فيلييه (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1:44.38 س.

5- السويدي ماتياس إكستروم (أودي) بفارق 1:46.55 س.

- الترتيب العام الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1- الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) 26:31.52 ساعة

2- الأسترالي توبي برايس (كا تي أم) بفارق 3:31 دقائق

3- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كا تي أم) بفارق 7:01 د.

4- الإسباني خوان باريدا بورت (مونستر إنرجي) بفارق 10:57 د.

5- الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي) بفارق 12:20 د.

© 2023 AFP