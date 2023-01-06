رونالدو سيقضي عقوبة الإيقاف مباراتين قبل اللعب للنصر السعودي (مسؤول)

© فايز نورالدين / ا ف ب/ارشيف

البرتغالي كريستيانو رونالدو يحي جمهور النصر اثناء حفل تقديمه لاعبا جديدا في النادي في ملعب مرسول بارك في الرياض في 3 كانون الثاني/يناير 2023

الرياض (أ ف ب) – سيغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد عن اللعب لمباراتين بعد تسجيله لاعباً لناديه الجديد، تنفيذاً لعقوبة تحصل عليها أثناء تواجده مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، على ما أفاد مسؤول في النادي وكالة فرانس برس الجمغة.

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وتعاقد النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي" مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات في صفقة خيالية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

لكنّ "الدون"، الذي وصلت بطاقته الدولية مساء الاربعاء، لا يزال غير مؤهل للعب مع "العالمي" لعدم تسجيله حتى الآن، وستطول مدة غيابة عن المستطيل الأخضر تنفيذاً للعقوبة.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه "البطاقة وصلت من إنكلترا مصحوبة بعقوبة الايقاف مباراتين".

وأضاف "استفسرنا وعرفنا انها ستطبق بعد تسجيله وليس بعد التعاقد معه".

وأكّدت وسائل إعلام محلية من بينها صحيفة الرياضية البارزة خبر إيقاف رونالدو لمباراتين.

وكان رونالدو عوقب بالإيقاف مباراتين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال بين يدي طفل من مشجعي ايفرتون الانكليزي بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد في نيسان/ابريل الفائت.

ولم يتمكن النصر حتى بعد ظهر الجمعة من تسجيل "صاروخ ماديرا" لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي في قائمته.

وتضم قائمة النصر 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.

وقال مسؤول آخر مطلع على الأمر إنّ النصر سيسجّل رونالدو "خلال الساعات القليلة القادمة".

وأشارت تقارير في الإعلام المحلي أنّ الأوزبكي ماشاريبوف الأقرب للرحيل لناد محلي.

ويخوض الفريق الأزرق والأصفر الجمعة مباراته الأولى بعد التعاقد مع رونالدو أمام الطائي، في لقاء تم تأجيله الخميس "بسبب غزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية في إنارة الملعب".

والجمعة سقطت الأمطار في الرياض بغزارة مصحوبة برعد وبرق.

ونفذت جميع تذاكر اللقاء الذي كان مقرراً على ملعب "مرسول بارك" الخاص بالنصر والذي يتسع لأكثر من 25 ألف متفرج.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي بـ26 نقطة في 11 مباراة.

وكان من المتوقع أن يرفع جمهور النصر تيفو (شعار يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل كلمات رونالدو في حفل تقديمه "أنا عالمي"، حسب ما أفاد مقربون من رابطة مشجعي النصر.

وشهد الملعب نفسه الثلاثاء استقبالا "جنونيا" لرونالدو وسط ألعاب نارية وأجواء احتفالية وهتافات مدوية باسم "سي آر 7".

© 2023 AFP