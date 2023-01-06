فان دايك يغيب "لأكثر من شهر" عن ليفربول بداعي إصابة في الفخذ

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لندن (أ ف ب) – سيغيب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانكليزي "لأكثر من شهر" بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وفق ما أعلن مدربه الالماني يورغن كلوب الجمعة.

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يتخلف ليفربول بفارق 16 نقطة عن أرسنال متصدر الدوري الممتاز، كما يتأخر بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع.

تعرض فان دايك للاصابة خلال الخسارة ضد المضيف برنتفورد 1-3 الاثنين في الدوري وخرج بين الشوطين، ومن المتوقع أن يغيب عن مباريات الـ "بريميرليغ" ضد برايتون وتشلسي وولفرهامبتون.

ويواجه الهولندي سباقًا مع الزمن ليكون جاهزًا لديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون يوم 13 شباط/فبراير ومباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على أرضه أمام ريال مدريد الاسباني في الأسبوع التالي.

قال كلوب على هامش المباراة ضد ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس إنكلترا السبت "إنها مفاجأة وضربة كبيرة لنا. التشخيص كان قاسيًا، نتحدث عن أسابيع، أكثر من شهر، ولكن آمل في أن (يتعافى) بسرعة. لم يعانِ من مشاكل في العضل سابقًا وقد حدث ذلك الآن".

في سياق آخر، قد يخوض المهاجم كودي خاكبو، مواطن فان دايك، الذي اكتمل تسجيله هذا الاسبوع في أعقاب انتقاله من أيندهوفن بعد عروضه القوية في مونديال قطر، مباراته الاولى مع الفريق السبت.

قال كلوب في هذا الصدد "أنا متفائل للغاية بشأنه. كودي سيحصل على نفس القدر من الوقت مثل كل لاعب. عليك أن تتأقلم هجوميًا، الأمر ليس بهذه السهولة. يأتي من دوري مختلف. هذا صعب دائمًا".

وأضاف "بالطبع مع وضعنا وإصابات المهاجمين أيضًا، من الجيد حقًا أن يكون لديك لاعب متمكن جدًا في الكثير من الأمور في الشق الهجومي ويعرف مكان الهدف".

© 2023 AFP