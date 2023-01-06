كأس يونايتد: الأميركية بيغولا تسحق شفيونتيك وتضع منتخب بلادها على مشارف النهائي

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الاميركية جيسيكا بيغولا تحتفل بفوزها على البولندية ايغا شفيونتيك خلال كاس يناتيد في كرة المضرب. 6 كانون الثاني/يناير 2023

سيدني (أ ف ب) – حققت الأميركية جيسيكا بيغولا فوزا ساحقا على البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا 6-2 و6-2 قبل ان يتغلب فرنسيس تيافو على كاسبر زوك 6-3 و6-3 ليصبح المنتخب الأميركي على مشارف التأهل الى نهائي كأس يونايتد لكرة المضرب الجديدة للمنتخبات المختلطة والاعدادية لبطولة استراليا المفتوحة.

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لم تجد شفيونتيك الحل أمام سرعة ارسالات الأميركية وضرباتها الخلفية لتسقط امامها بسهولة في مدى 71 دقيقة وذلك قبل اقل من اسبوعين على انطلاق بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وقالت بيغولا المصنفة ثالثة عالميا "خضت هنا العديد من المباريات في ظروف مناخية مختلفة لكني شعرت بأنها كانت الأسرع هنا. أعتقد بأني قمت بعمل جيد من خلال اللعب بقتالية والارسال بذكاء والتصدي للضربات الخلفية بشكل جيد ايضا".

ودخلت شفيونتيك المباراة مرشحة للفوز لا سيما بأنها فازت على بيغولا اربع مرات العام الماضي بينها في بطولتي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز في طريقها للتتويج بطلة فيهما.

لكن بيغولا ثأرت لذلك ونجحت في كسر ارسال منافستها البولندية مرتين في المجموعة الاولى لتفوز بها في 39 دقيقة. ثم كسرت ارسال شفيونتيك مجددا في مطلع المجموعة الثانية لتحافظ على تقدمها حتى نهاية المباراة.

بعدها مباشرة، عزز تيافو من تقدم منتخب الولايات المتحدة من خلال فوزه السهل على زوك. وكان من المتوقع ان يواجه تيافو دانيال ميشالسكي لكن الاخير انسحب بداعي المرض.

وعلق تيافو على المباراة بعد تحقيقه فوزه السابع منذ مطلع العام الحالي في مباريات الفردي والزوجي قوله "مستواي عال جدا في الوقت الحالي وكنت اريد تقديم عرض جيد امام هذا الجمهور".

ويستطيع المنتخب الأميركي حسم النتيجة نهائيا في صالحه خلال مباراتي السبت التي تجمع تايلور فريتس مع روبرت هوركاش من جهة، وماديسون كيز مع ماغدا لينيت من جهة اخرى.

© 2023 AFP