وفاة مهاجم إيطاليا السابق جانلوكا فيالي (ناديه السابق سمبدوريا)

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لقطة لمهاجم منتخب ايطاليا السابق جانلوكا فيالي في الرابع من نيسان/ابريل 2016. توفي فيالي كما اعلن ناديه لاسابق سمبدوريا في السادس من كانون الثاني/يناير 2023

روما (أ ف ب) – توفي مهاجم منتخب ايطاليا السابق جانلوكا فيالي بعمر 58 عاما بعد معاناة من سرطان البنكرياس في السنوات الاخيرة بحسب ما اعلن ناديه السابق سمبدوريا الجمعة.

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وقال سمبدوريا في بيان على موقعه الرسمي "سنتذكرك كقلب هجوم لا يستطيع أحد ايقافه".

اما موقع الاتحاد الايطالي فنشر على حسابه على تويتر "تشاو جانلوكا، سنتذكرك الى الابد".

واصيب فيالي بالمرض عام 2017 وبعد فترة علاج اولى، بدا انه تخلص منه لا سيما خلال عمله مساعدا لمدرب منتخب ايطاليا الحالي وزميله السابق في سمبدوريا روبرتو مانشيني عندما توج بكأس اوروبا صيف عام 2021. لكن المرض الخبيث عاوده وادخل المستشفى في 14 كانون الاول/ديسمبر الماضي للعلاج قبل وفاته اليوم.

وفي مسيرته كلاعب، تألق فيالي لأول مرة في سمبدوريا إلى جانب مدرب المنتخب حالياً روبرتو مانشيني، حيث قاد النادي إلى لقب الدوري الايطالي (1991) وكأس الكؤوس الأوروبية (1990) والى نهائي دوري أبطال أوروبا (1992).

ثم غادر فيالي إلى يوفنتوس (1992-1996)وتشلسي الانكليزي (1996-1999) حيث واصل إضافة الالقاب إلى خزانته، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا مع "بيانكونيري" (1996) الذي أحرز معه أيضاً كأس الاتحاد الأوروبي (1993)، قبل أن يضيف تتويجاً قارياً آخر في مسابقة كأس الكؤوس الاوروبية مع تشلسي (1998).

خاض فيالي 59 مباراة دولية سجل خلالها 19 هدفا وشارك في نسختين من نهائيات كأس العالم وحل ثالثا في النسخة التي استضافتها بلاده عام 1990، وواحدة في كأس اوروبا عام 1988 عندما بلغ فريقه الدور نصف النهائي.

© 2023 AFP