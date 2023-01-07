السفارة الفنزويلية المؤيدة للمعارضة تعلن إغلاق مقرها في واشنطن

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو (يمين) وفريدي سوبرلانو الذي ألغي انتخابه حاكما لولاية باريناس في ساحة بوليفار في ضاحية شاكاو بكراكاس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت السفارة الفنزويلية في واشنطن الجمعة إغلاق مقرها بعد أن حلّت المعارضة الفنزويليّة الجمعة "الحكومة الموقّتة" لخوان غوايدو الذي يحظى بدعم موظفيها.

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وكان غوايدو أعلن نفسه "رئيسا بالوكالة" في كانون الثاني/يناير 2019 وحظي بدعم دولي كبير. وأدى الأمر إلى عودة الدبلوماسيين الفنزويليين، المعتمدين في العاصمة الأميركية والموالين للرئيس نيكولاس مادورو، إلى بلادهم بعد أن وافقت منظمة الدول الأميركية على تعيين مبعوث من المعارضة مكانهم.

بعد ذلك، احتل أنصار نيكولاس مادورو مبنى السفارة في نيسان/أبريل لعدة أسابيع، مما أدى إلى مواجهات حادة مع مؤيدي خوان غوايدو والمتظاهرين في الشارع، إلى أن قامت الشرطة بإخلاء المبنى.

وفشل غوايدو بالإطاحة بمادورو، وتضاءل الدعم الدولي الذي كان يتمتع به تدريجياً. في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، أيدت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية في فنزويلا حل "الحكومة المؤقتة" رغم مساندتها لها عند تشكيلها في كانون الثاني/يناير 2019.

في أعقاب هذا القرار، قالت السفارة في بيان إنها "وجميع ممثليها توقفوا رسمياً عن ممارسة مهامهم" اعتباراً من الخميس، معربة عن أسفها لحرمان رعاياها في الولايات المتحدة من الخدمات القنصلية.

وعبر السفير المنتهية ولايته، كارلوس فيكيو، في بيان عن أسفه "للخطأ السياسي والاقتصادي والمعنوي" الذي ارتكبته المعارضة في حل حكومة غوايدو المؤقتة، مشيراً إلى أن نيكولاس "مادورو هو المستفيد الوحيد من هذا القرار".

© 2023 AFP