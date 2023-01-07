الملياردير الصيني جاك ما يتنازل عن السيطرة على شركة "آنت غروب"

© فابريس كوفريني / ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 2 تشرين الاول/أكتوبر 2018 للملياردير الصيني جاك ما في جنيف

بكين (أ ف ب) – سيتخلّى المؤسس والرئيس السابق لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" جاك ما عن السيطرة على شركة "آنت غروب" كجزء من إعادة الهيكلة فيما يكثف النظام الشيوعي حملته على الشركات الكبيرة في القطاع.

إعلان اقرأ المزيد

وكان جاك ما، أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، رمزا "للرجل العصامي" لجيل من أباطرة التكنولوجيا الصينيين، مع رحلته الشخصية غير النمطية.

لكن مدرّس اللغة الإنكليزية السابق انسحب من الحياة العامة بعدما منعت بكين طرح شركة "آنت غروب" للاكتتاب العام في هونغ كونغ في العام 2020 بعد تعليقاته اللاذعة بشأن الجهات الحكومية الناظمة.

وأعلنت الشركة في بيان السبت أنها تدخل تعديلات على هيكلية ملكيتها بحيث "لا يسيطر أي مساهم، بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف أخرى" على "آنت غروب".

وكشف البيان عن الهيكل المعقّد السابق للشركة والذي أظهر أن جاك ما يسيطر "بشكل غير مباشر" على 53,46 % من أسهمها.

وبعد هذا التعديل، سيحتفظ ما بـ6,2 % فقط من حقوق التصويت، بحسب المعلومات الواردة في البيان.

وأوضحت الشركة "يهدف هذا التعديل إلى زيادة تعزيز استقرار هيكلية شركتنا واستدامة تنميتنا على المدى الطويل".

وأشارت إلى أن عشرة أشخاص، بمن فيهم المؤسس والإدارة والموظفون، "سيمارسون حقوقهم في التصويت بشكل مستقل".

ولن يغيّر هذا التعديل الفوائد الاقتصادية للمساهمين.

© 2023 AFP