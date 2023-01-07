بطولة إسبانيا: فياريال يسقط ريال مدريد ويسدي خدمة جليلة لبرشلونة

© خوسيه جوردان / ا ف ب

مهاجم فياريال جيرار مورينو يسجل من علامة الجزاء الهدف الثاني لفريقه في مرمى حارس ريال مدريد تيبو كورتوا ضمن منافسات الدوري الاسباني على ملعب لا سيراميكا في 7 كانون الثاني/يناير 2022

فياريال (إسبانيا) (أ ف ب) – أسدى فياريال خدمة جليلة لبرشلونة المتصدر بفوزه على ضيفه ريال مدريد 2-1 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

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افتتح فياريال التسجيل عبر يريمي بينو (47)، وعادل ريال بفضل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن يمنح جيرار مورينو الفوز لفريقه بعد ثلاث دقائق من علامة الجزاء أيضاً.

وتجمد رصيد ريال عند 38 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع غريمه التقليدي برشلونة الذي بات بامكانه توسيع الفارق إلى 3 نقاط في حال فوزه على القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو في قمة مباريات هذه المرحلة الأحد.

وتأتي خسارة ريال أمام فياريال الذي صعد للمركز الخامس موقتا برصيد 25 نقطة، عقب سلسلة من النتائج السيئة في عقر دار فريق "الغواصات الصفراء" في السنوات الاخيرة، اذ لم يفز سوى بمباراتين من أصل 11 زيارة، حيث يعود الفوز الاخير للنادي الملكي إلى عام 2017 عندما دوّن الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدة، لاعب النصر السعودي أخيراً، والويلزي غاريث بايل والفارو موراتا اسمه على قائمة المسجلين.

وسيلتقي ريال وفياريال مجدداً في ثمن نهائي الكأس المحلية، علماً أن النادي الملكي يبحث عن تكريسه الاول في هذه المسابقة منذ عام 2014.

ودفع مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد اراحته أمام كاسيرينو (1-صفر) في كأس الملك، على غرار مواطنه أوريليان تشواميني في الوسط. وغاب عن صفوف الفريق الثلاثي داني كارفاخال والدومينيكاني ماريان دياس وألفارو أودريوسيولا للاصابة.

-"لعب فياريال أفضل منا"-

قال أنشيلوتي عقب نهاية اللقاء "المباراة كانت جيدة وخضنا المنافسة بشكل جيد أيضاً، (لكن) لعب فياريال أفضل منا".

وأضاف "المفتاح هو أننا لم ندافع بشكل جيد في منطقتنا. لعبوا على مستوى عال ولم نتمكن من مقارعتهم. شرّع الدفاع الرباعي وخط الوسط المساحات، وتمكنوا من الحصول على الكرات بين الخطوط".

وعن ركلتي الجزاء، قال المدرب الإيطالي "منح الحكم ركلتي جزاء وفق القوانين، لكنني لا أعتقد أن الجماهير تحب مشاهدة ذلك".

ولم تشذ كلمات نظيره في فياريال كيكي سيتيين، إذ قال بدوره "إنها مشكلة. كرة يد مثل تلك التي ضدنا أو ضدهم، (لم تكن) تشكل خطرا كافياً تستحق ركلة جزاء".

في شوط أوّل شهد اثارة كبيرة، زعزع فريق "الغواصات الصفراء" دفاع الميرينغي وأدخل الشك إلي قلبه، في فرصة خطيرة بعد تمريرة من ألبرتو مورينو ولعبة بكعب قدم الفرنسي فرانسيس كوكلين اصطدمت بأسفل قائم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (5)، ليعود الأخير ويتدخل أمام بينو (23).

-بذل كل شيء-

ورغم معاناة نادي العاصمة، إلا انه بدا خطيراً بدوره بعدما فشل البرازيلي فينيسيوس جونيور في هز شباك الحارس بيبي رينا (40).

ومع بداية الشوط الثاني، افتتح فياريال التسجيل بعد خطأ في التمرير من الفرنسي فيرلان مندي لتصل الكرة إلى داني باريخو مررها إلى جيرار مورينو الذي ارسلها بدوره عرضية للمهاجم بينو تابعها تسديدة بقدمه اليمنى في الشباك (47)، في ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ردّ ريال بفضل حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" الذي اشار إلى لمسة يد داخل منطقة فياريال وبالتالي ركلة جزاء انبرى لها بنزيمة نفذها أرضية إلى يسار الحارس رينا (69).

ورفع مهاجم منتخب "الديوك" الذي اعلن اعتزاله اللعب دولياً أخيراً رصيده في "لا ليغا" إلى 8 أهداف هذا الموسم.

ولم يكد ريال يحتفل بالتعادل، حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على المدافع النمسوي دافيد ألابا اثر لمسه للكرة بعد سقوطه داخل المنطقة عقب تمريرة من المدافع الأرجنتيني خوان فويث، نفذها مورينو بنجاح (63).

وحاول ريال تعديل النتيجة في أخطر فرصة للبرازيلي رودريغو الذي مرر كرة عرضية خرج الحارس لملاقاتها ولم تجد من يواكبها في الشباك (78)، قبل أن يهدر برعونة البديل أرنو دانجوما كرة الهدف الثالث لفريقه اثر ركنية نفذها ريال وخرج معها كورتوا من مرماه، لتعود إلى الهولندي الذي اجتاز نصف الملعب وسددها من مسافة بعيدة بجانب المرمى الخالي (90+8).

قال قائد فياريال المدافع المخضرم راوول ألبيول (37 عاماً) لقناة موفيستار "للتغلب على مدريد عليك بذل كل شيء"، مضيفاً "في النهاية تحتاج التغييرات إلى عملية وقت. لقد مررنا بلحظات صعبة مع رحيل (أوناي) إيمري وكان الأمر صعباً بالنسبة لنا".

وختم "خلال فترة التوقف عملنا على الأفكار الجديدة وعلينا أن نستمر. هي ثلاث نقاط لا أكثر. ما زال الدوري الاسباني طويلاً".

ويلعب لاحقاً ريال مايوركا مع بلد الوليد، وإسبانيول مع جيرونا.

وتتابع منافسات المرحلة الأحد بمباريات ألميريا مع ريال سوسييداد، ورايو فايكانو مع ريال بيتيس، وإشبيلية امام خيتافي. وتختتم الإثنين بلقاءي أتلتيك بلباو مع أوساسونا.

© 2023 AFP