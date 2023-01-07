بطولة إيطاليا: يوفنتوس الى المركز الثاني موقتًا في ذكرى فيالي وانتر يفرّط بالفوز

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البرازيلي دانيلو سجّل هدفه الاول هذا الموسم وقاد يوفنتوس الى الفوز

ميلانو (أ ف ب) – تقدم يوفنتوس الى المركز الثاني موقتًا وذلك بعدما اقتنص فوزًا بشق الانفاس على ضيفه أودينيزي 1-صفر السبت، وذلك في منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما صعق مونتسا ضيفه إنتر بهدف في الدقائق الاخيرة فارضاً عليه التعادل 2-2.

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في المباراة الاولى على ملعب أليانز، وقف الفريقان دقيقة صمت قبل المباراة بعد وفاة قائد يوفنتوس السابق جانلوكا فيالي الذي لعب في صفوف "بيانكونيري" بين 1992 و1996 وقاده للفوز بآخر ألقابه الاوروبية قبل ربع قرن.

-وداعاً فيالي-

وتحدث زميل فيالي السابق في الفريق جانلوكا بيسوتو لتحية "اسلوبه الراقي" و "مثابرته"، على وقع تصفيق جماهير يوفنتوس التي احتشدت في مدرجات ملعب "أليانز" رافعة يافطات في ذكرى فيالي كتب عليها "وداعاً أيها القائد، نتمنى لك رحلة سعيدة".

ويدين يوفي بفوزه الى قائده البرازيلي دانيلو (86) الذي سجّل هدفًا قاتلا هو الاول له هذا الموسم، أهدى فيه فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الفوز الثامن تواليًا في الـ "سيري أ".

ورفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 37 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة عن ميلان الثالث الذي يستقبل روما في سان سيرو الأحد ومستغلا تعثر انتر ليوسّع الفارق معه الى 3 نقاط. فيما قلّص الفارق مع نابولي المتصدر الى أربع نقاط الذي يحلّ ضيفاً على سمبدوريا في اليوم ذاته.

وتجمد رصيد أودينيزي الذي كان قاب قوسين او ادنى من انتزاع نقطة ثمينة من معقل يوفنتوس، عند 25 نقطة في المركز الثامن.

كما فشل أودينيزي الذي غاب عنه لاعبه الاسباني جيرار دولوفو في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة تواليًا.

وجاء فوز يوفنتوس في افضل توقيت قبل اقل من اسبوع على المواجهة النارية المرتقبة امام نابولي على ملعب الاخير.

-"نواصل العمل في صمت"-

قال أليغري في تصريح لشبكة "دازن" للبث التدفقي عن المواجهة المرتقبة أمام نابولي "ستكون مباراة جيدة، لكن دعونا نتقدم خطوة واحدة في كل مرة. لا يزال نابولي المرشح الأوفر حظًا للسكوديتو لأنه يحتفظ بفارق كبير في الصدارة".

وأضاف "يجب أن نواصل العمل في صمت لأننا انطلقنا في الدوري متأخرين"، مؤكداً أن هدف يوفنتوس يظل احتلال احد المراكز الأربعة الأوائل للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وعانى يوفنتوس الأمرَين للخروج بالنقاط الثلاث ومواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها في 15 تشرين الاول/أكتوبر 2022، في حين كان اودينيزي الطرف الافضل في الشوط الاول، مع حذر لافت في اداء اصحاب الارض.

وهو الفوز الثامن توالياً لفريق يوفنتوس، في سلسلة لم تهتز خلالها شباكه بأي هدف.

غير انّ الشوط الاول لم يشهد فرصا كثيرة من الجانبين، لينتهي بالتعادل السلبي.

واجرى أليغري سلسلة تغييرات بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، فدفع بالارجنتيني لياندرو باريديس الفائز بكأس العالم، وفيديريكو كييزا والبولندي أركاديوس ميليك، وسط هيمنة كاملة ليوفنتوس على الكرة والتي بلغت 75 في المئة.

وبعد سعي حثيث من قبل اصحاب الارض، نجحوا في خرق دفاع أودينيزي وانتزعوا هدف التقدم عن طريق دانيلو (86) بعد تمريرة متقنة من البديل كييزا الذي استقبل كرة طويلة بصدره من البديل الآخر باريديس ليحولها للبرازيلي الخالي من الرقابة ويسكنها في الشباك بسهولة.

قال كييزا "بعد هذا الانتصار، ذهب فكرنا الأول إلى جانلوكا فيالي".

وأضاف ""كنت محظوظًا بلقائه وكانت فرصة لكل ما قدمه لنا. خلال أمم أوروبا (التي فازت بها إيطاليا عام 2021)، كان لاعبًا إضافيًا" بعد انضمامه إلى طاقم المنتخب الوطني كرئيس للوفد الإيطالي في عام 2019.

-انتر يفرّط بالفوز-

وتلقى إنتر صفعة قوية بتعادله امام مونتسا 2-2 بعدما سجّل الاخير هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع للشوط الثاني.

وفشل "نيراتسوري" في التساوي مع ميلان في المركز الثالث وبقي رابعًا برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن "روسونيري"، علمًا انّ الأخير يملك فرصة الابتعاد عن غريمه بفارق خمس نقاط والعودة للمركز الثاني في حال فوزه على روما الاحد. في المقابل، تقدم مونتسا الى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وسجّل هدفي انتر كل من ماتيو دارميان (10) وبطل العالم الارجنتيني لاوتارو مارتينيس (22) فيما احرز باتريك تشيوريا (11) ولوكاس كالديرولا (90+3) هدفي مونتسا.

وجاء الشوط الاول قمة في الاثارة والندية، وتُرجم بتسجيل ثلاثة اهداف، وبدأ الضيوف اللقاء بشكل رائع إذ منحه دارميان التقدم من هجمة جماعية (10).

لكنّ الرد جاء بعد دقيقة واحدة من انهاء رائع لتشيوريا معادلا النتيجة لاصحاب الارض الذين حصلوا بعدها على فرص عدّة لانتزاع التقدم. غير انّ مارتينيس نجح في استغلال خطأ فادح للمدافع الاسباني بابلو ماري بعدما سرق الكرة منه من امام المرمى وسجل بسهولة (22).

وحفل الشوط الثاني بالاثارة والفرص المتبادلة، الا انّ "نيراتسوري" ظلّ متقدمًا، قبل أن يهدر أفضليته برأسية كالدريولا اثر تمريرة تشيوريا (90+3).

-فوز قاتل لفيورنتينا-

وحقق فيورنتينا فوزا قاتلاً على ضيفه ساسوولو 2-1.

على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا، وفيما كانت المباراة متجهة نحو تعادل ايجابي بعدما منح ريكاردو سابونارا التقدم لفيونتينا (48) ثمّ عادل دومينيكو بيراردي لساسوولو (57 من ركلة جزاء)، خطف صاحب الارض الفوز بفضل الاسباني نيكو غونزاليس من ركلة جزاء (90+1).

ونجح غونزاليس في تسجيل هدفه الاول بعد ان غاب عن الملاعب لأشهر عدّة، وبدا عليه التأثر بعدما سجّل ركلة الجزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة على لاعب ساسوولو البرازيلي روان تريسولدي.

وتقدم فيورنتينا الى المركز التاسع مؤقتًا برصيد 23 نقطة، فيما يحتل ساسوولو المركز السادس عشر بـ 16 نقطة.

وحقّق فيورنتينا فوزه الاول بعد مباراتين عقب تعادله امام مونتسا 1-1 في الجولة الماضية وخسارته امام ميلان في الجولة 15، فيما بقي ساسوولو من دون فوز للمباراة السادسة تواليًا.

© 2023 AFP